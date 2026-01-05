ЄС готує закони для зменшення залежності від іноземних техгігантів у 2026 році
Київ • УНН
Європейська комісія планує в 2026 році запровадити низку законів про цифрову інфраструктуру, які мають єдину мету: зменшити залежність ЄС від іноземних, переважно американських, технологічних компаній. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.com.
Деталі
За даними публікації, цей крок знову ставить Брюссель на шлях конфлікту з Вашингтоном.
Водночас адміністрація Трампа продемонструвала своє розчарування, погрожуючи ввести мита, запровадити економічні санкції та заборонити колишньому комісару ЄС Тьєррі Бретону та активістам громадянського суспільства країн Євросоюзу в'їзд до США.
Брюссель стверджує, що ці заходи необхідні для зміцнення "цифрового суверенітету". Однак американські чиновники та промислові групи все частіше розглядають їх як протекціоністські та потенційно репресивні
Нагадаємо
Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили візові заборони США для європейських громадян, які борються з ненавистю та дезінформацією в Інтернеті.
Вашингтон заявив, що ЄС вживає "невиправданих" обмежень свободи слова у своїх зусиллях щодо боротьби з мовою ненависті, дезінформацією та незаконним використанням інформації.