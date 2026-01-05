$42.290.12
4 січня, 15:52 • 24234 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 49950 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 65503 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 50259 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 58613 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 60046 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64013 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57243 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 52001 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 68230 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
The Times

ЄС готує закони для зменшення залежності від іноземних техгігантів у 2026 році

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Європейська комісія планує запровадити закони про цифрову інфраструктуру у 2026 році. Метою є зменшення залежності ЄС від іноземних технологічних компаній, що може призвести до конфлікту з Вашингтоном.

ЄС готує закони для зменшення залежності від іноземних техгігантів у 2026 році

Європейська комісія планує в 2026 році запровадити низку законів про цифрову інфраструктуру, які мають єдину мету: зменшити залежність ЄС від іноземних, переважно американських, технологічних компаній. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.com.

Деталі

За даними публікації, цей крок знову ставить Брюссель на шлях конфлікту з Вашингтоном.

Водночас адміністрація Трампа продемонструвала своє розчарування, погрожуючи ввести мита, запровадити економічні санкції та заборонити колишньому комісару ЄС Тьєррі Бретону та активістам громадянського суспільства країн Євросоюзу в'їзд до США.

Брюссель стверджує, що ці заходи необхідні для зміцнення "цифрового суверенітету". Однак американські чиновники та промислові групи все частіше розглядають їх як протекціоністські та потенційно репресивні

 - йдеться в публікації.

Нагадаємо

Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили візові заборони США для європейських громадян, які борються з ненавистю та дезінформацією в Інтернеті.

Вашингтон заявив, що ЄС вживає "невиправданих" обмежень свободи слова у своїх зусиллях щодо боротьби з мовою ненависті, дезінформацією та незаконним використанням інформації.

Євген Устименко

