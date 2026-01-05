$42.290.12
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
ЕС готовит законы для уменьшения зависимости от иностранных техгигантов в 2026 году

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Европейская комиссия планирует ввести законы о цифровой инфраструктуре в 2026 году. Целью является уменьшение зависимости ЕС от иностранных технологических компаний, что может привести к конфликту с Вашингтоном.

ЕС готовит законы для уменьшения зависимости от иностранных техгигантов в 2026 году

Европейская комиссия планирует в 2026 году ввести ряд законов о цифровой инфраструктуре, которые имеют единую цель: уменьшить зависимость ЕС от иностранных, преимущественно американских, технологических компаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.com.

Детали

По данным публикации, этот шаг снова ставит Брюссель на путь конфликта с Вашингтоном.

В то же время администрация Трампа продемонстрировала свое разочарование, угрожая ввести пошлины, ввести экономические санкции и запретить бывшему комиссару ЕС Тьерри Бретону и активистам гражданского общества стран Евросоюза въезд в США.

Брюссель утверждает, что эти меры необходимы для укрепления "цифрового суверенитета". Однако американские чиновники и промышленные группы все чаще рассматривают их как протекционистские и потенциально репрессивные

 - говорится в публикации.

Напомним

Европейский Союз, Франция и Германия осудили визовые запреты США для европейских граждан, которые борются с ненавистью и дезинформацией в Интернете.

Вашингтон заявил, что ЕС принимает "неоправданные" ограничения свободы слова в своих усилиях по борьбе с языком ненависти, дезинформацией и незаконным использованием информации.

Евгений Устименко

