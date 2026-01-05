ЕС готовит законы для уменьшения зависимости от иностранных техгигантов в 2026 году
Киев • УНН
Европейская комиссия планирует ввести законы о цифровой инфраструктуре в 2026 году. Целью является уменьшение зависимости ЕС от иностранных технологических компаний, что может привести к конфликту с Вашингтоном.
Европейская комиссия планирует в 2026 году ввести ряд законов о цифровой инфраструктуре, которые имеют единую цель: уменьшить зависимость ЕС от иностранных, преимущественно американских, технологических компаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.com.
Детали
По данным публикации, этот шаг снова ставит Брюссель на путь конфликта с Вашингтоном.
В то же время администрация Трампа продемонстрировала свое разочарование, угрожая ввести пошлины, ввести экономические санкции и запретить бывшему комиссару ЕС Тьерри Бретону и активистам гражданского общества стран Евросоюза въезд в США.
Брюссель утверждает, что эти меры необходимы для укрепления "цифрового суверенитета". Однако американские чиновники и промышленные группы все чаще рассматривают их как протекционистские и потенциально репрессивные
Напомним
Европейский Союз, Франция и Германия осудили визовые запреты США для европейских граждан, которые борются с ненавистью и дезинформацией в Интернете.
Вашингтон заявил, что ЕС принимает "неоправданные" ограничения свободы слова в своих усилиях по борьбе с языком ненависти, дезинформацией и незаконным использованием информации.