ЕС готовит законы для уменьшения зависимости от иностранных техгигантов в 2026 году

Европейская комиссия планирует в 2026 году ввести ряд законов о цифровой инфраструктуре, которые имеют единую цель: уменьшить зависимость ЕС от иностранных, преимущественно американских, технологических компаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.com.

По данным публикации, этот шаг снова ставит Брюссель на путь конфликта с Вашингтоном.

В то же время администрация Трампа продемонстрировала свое разочарование, угрожая ввести пошлины, ввести экономические санкции и запретить бывшему комиссару ЕС Тьерри Бретону и активистам гражданского общества стран Евросоюза въезд в США.

Брюссель утверждает, что эти меры необходимы для укрепления "цифрового суверенитета". Однако американские чиновники и промышленные группы все чаще рассматривают их как протекционистские и потенциально репрессивные