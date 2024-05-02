6 травня у Брюсселі відбудеться Форум оборонної промисловості ЄС-Україна
Київ • УНН
6 травня в Брюсселі відбудеться Форум оборонної промисловості Україна-ЄС, покликаний зміцнити співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю та допомогти Україні наростити потенціал у таких пріоритетних секторах, як протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники.
У понеділок, 6 травня, у Брюсселі відбудеться Форум оборонної промисловості ЄС-Україна. На ньому обговорять розвиток співпраці України та Євросоюзу в оборонній промисловості. Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає УНН.
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Як повідомляється, у форумі візьмуть участь понад 350 представників інституцій ЄС, урядів, європейської та української оборонної промисловості, галузевих асоціацій та ключових країн-партнерів.
Мета форуму - зміцнити співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю і допомогти Україні отримати потенціал у пріоритетних галузях, яких вона найбільше потребує, - протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети і безпілотники
Як зазначається, Форум ЄС-Україна з оборонної промисловості є першим конкретним кроком у реалізації Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS) та важливою частиною ширшої підтримки ЄС України в її боротьбі за суверенітет, свободу та незалежність проти агресивної війни росії.
У заході візьмуть участь високий представник Жозеп Боррель, єврокомісар Тьєрі Бретон, міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, а також міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін.
Український ОПК отримав перше замовлення від міжнародних партнерів на закупівлю зброї для Сил оборони - Камишін18.04.24, 15:59 • 43654 перегляди