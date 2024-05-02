В понедельник, 6 мая, в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина. На нем обсудят развитие сотрудничества Украины и Евросоюза в оборонной промышленности. Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних действий, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в форуме примут участие более 350 представителей институтов ЕС, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, отраслевых ассоциаций и ключевых стран-партнеров.

Цель форума - укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью и помочь Украине получить потенциал в приоритетных отраслях, в которых она больше всего нуждается, - противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники - говорится в заявлении.

Как отмечается, Форум ЕС-Украина по оборонной промышленности является первым конкретным шагом в реализации Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS) и важной частью более широкой поддержки ЕС Украины в ее борьбе за суверенитет, свободу и независимость против агрессивной войны России.

В мероприятии примут участие высокий представитель Жозеп Боррель, еврокомиссар Тьери Бретон, министр обороны Бельгии Людвин Дедондер, а также министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

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