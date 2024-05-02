6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  19137 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  40215 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  67725 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  105057 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125080 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124287 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  118954 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114986 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101823 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103981 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  268001 просмотра

6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности Украина-ЕС, призванный укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью и помочь Украине нарастить потенциал в таких приоритетных секторах, как противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники.

политика •   •  1683 просмотра
6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

Ни одной российской песни не звучало в эфирах в прошлом году - языковой омбудсмен

Отчет языкового омбудсмена за 2023 год показал, что в эфире 14 общенациональных телерадиоорганизаций Украины не прозвучало ни одной российской песни, при этом 67,2% песен исполнялись исключительно на украинском языке, а остальные - на официальных языках ЕС, что свидетельствует о переориентации на европейский рынок.

Общество •   •  2256 просмотра
Ни одной российской песни не звучало в эфирах в прошлом году - языковой омбудсмен

На Сумском направлении ССО уничтожили вражеский ЗРК "Бук": видео

Украинские Силы специальных операций с помощью ударных беспилотников уничтожили на Сумском направлении вражеский российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" с пусковой установкой с шестью ракетами.

Война •   •  4136 просмотра
На Сумском направлении ССО уничтожили вражеский ЗРК "Бук": видео

Шольц и Макрон сегодня проведут тайный ужин в Париже: что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут тайный ужин в Париже, чтобы обсудить политику Европейского Союза и, в частности, предстоящий визит Си Цзиньпина во Францию.

Новости Мира •   •  3751 просмотра
Шольц и Макрон сегодня проведут тайный ужин в Париже: что известно

Удар рф по Дергачам на Харьковщине: семеро раненых, шесть из которых - дети

В результате российского удара по Дергачам в Харьковской области ранения получили семь человек, в том числе шестеро детей.

Война •   •  5595 просмотра
Удар рф по Дергачам на Харьковщине: семеро раненых, шесть из которых - дети

Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в ТЦК после 18 мая

Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в военкомате после 18 мая, если информация в Едином государственном реестре уже актуальна.

Общество •   •  5920 просмотра
Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в ТЦК после 18 мая

Нанесли 290 млн гривен убытков на Черновицкой таможне: соорганизатору преступной организации избрана мера пресечения

Соорганизатору преступной организации на Черновицкой таможне Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 83 млн грн за схему уклонения от уплаты налогов, которая нанесла государству ущерб на 290 млн грн.

Экономика •   •  6089 просмотра
Нанесли 290 млн гривен убытков на Черновицкой таможне: соорганизатору преступной организации избрана мера пресечения

Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Харьковском районе, известно о 4 пострадавших детях

Четверо детей получили ранения в результате обстрела гражданской инфраструктуры в Дергачах Харьковского района, возможны повторные обстрелы.

Война •   •  5645 просмотра
Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Харьковском районе, известно о 4 пострадавших детях

В Украине перед ОИ-2024 выдали рекомендации спортсменам по контактам с "нейтральными" соперниками из рф и беларуси

Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов во избежание прямых контактов, общения и совместных мероприятий с "нейтральными" российскими и белорусскими спортсменами во время Олимпийских игр 2024 года в Париже с целью предотвращения провокаций и обеспечения безопасности.

спорт •   •  5517 просмотра
В Украине перед ОИ-2024 выдали рекомендации спортсменам по контактам с "нейтральными" соперниками из рф и беларуси

Разоблачены еще 8 схем уклонения от призыва: детали

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали еще 8 схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, задержав организаторов. Они помогали уклонистам сбежать по поддельным документам или в обход пунктов пропуска за $3 000 - $10 000.

Война •   •  5821 просмотра
Разоблачены еще 8 схем уклонения от призыва: детали