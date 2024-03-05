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Bloomberg: Макрон оголосить про підтримку Францією чеського плану закупити 800 тис. боєприпасів для України з-поза ЄС

Київ • УНН

 • 27062 перегляди

Макрон оголосить про підтримку Францією чеського плану закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів з країн, що не є членами ЄС, для допомоги Україні.

Bloomberg: Макрон оголосить про підтримку Францією чеського плану закупити 800 тис. боєприпасів для України з-поза ЄС

Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон вже цього тижня оголосить про свою обіцянку підтримати пропозицію Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів із країн за межами Європейського Союзу для підтримки України, з посиланням на людей, знайомих із цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Німеччина, Нідерланди та Данія приєдналися до Франції та підтримали план закупівлі боєприпасів з-за меж ЄС, і Макрон обговорить цю пропозицію з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою під час поїздки до Праги у вівторок, повідомили джерела. Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення міністрів оборони та закордонних справ ЄС, щоб узгодити деталі.

Французький урядовець наполягав на тому, що зусилля Чехії щодо закупівлі боєприпасів фінансуватимуться не механізмами ЄС, такими як Європейський фонд миру, а за рахунок двосторонніх внесків.

Платформа буде зосереджена на невідкладних артилерійських потребах, а чехи централізують закупівлі та вимоги, сказав чиновник, додавши, що успіх ініціативи важливий для того, щоб надіслати сигнал як Вашингтону, так і москві про те, що підтримка ЄС непохитна.

Президент Чехії Петро Павел заявив на Мюнхенській безпековій конференції минулого місяця, що його країна виявила 500 000 снарядів калібру 155 мм і 300 000 снарядів калібру 122 мм, які можна було б доставити протягом декількох тижнів, якби були виділені гроші. Через кілька днів Макрон запросив лідерів обговорити допомогу Україні, включаючи пропозицію Чехії, у Парижі, де Нідерланди погодилися внести 100 мільйонів євро.

Уряд Чехії заявив, що він отримав попередні зобов'язання від Канади та Данії, а також від інших країн, включаючи Литву та Латвію, заявивши, що вони розглядають можливість приєднання до цієї ініціативи після того, як їхні лідери неофіційно вирішили підтримати план на зустрічі у Парижі, розповіли джерела. Польща висловила готовність приєднатися до цього плану, заявив Фіала після зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Празі минулого тижня.

Як вказано, цього тижня єврокомісар Тьєррі Бретон також планує оприлюднити план щодо розширення спільних закупівель військового обладнання.

Нагадаємо

Як повідомлялося, Макрон сьогодні у Празі говоритиме про боєприпаси для України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Тьєррі Бретон
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