НАТО та ЄС мають співпрацювати для оборонної підтримки України — Столтенберг
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО та ЄС для надання довгострокової оборонної підтримки Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 13 лютого привітав єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона у штаб-квартирі НАТО. Пан Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО та ЄС для вирішення спільних пріоритетів, зокрема збільшення оборонного виробництва та забезпечення довгострокової підтримки України. Про зустріч повідомили на сайті НАТО, передає УНН.
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Комісар Бретон також поінформував про засідання Північноатлантичної ради під головуванням заступника Генерального секретаря Мірчі Джоане. Пан Джоане підкреслив, що НАТО впроваджує План дій оборонного виробництва, який лідери погодили у Вільнюсі, щоб прискорити спільні закупівлі, збільшити виробничі потужності та покращити взаємосумісність.
Через два роки після початку агресивної війни Росії проти України, абсолютно необхідно, як для України, так і для євроатлантичної безпеки, щоб ми збільшили наше оборонне виробництво та відродили нашу оборонну промисловість
Він також додав, що з липня минулого року Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти на суму близько 10 мільярдів доларів, у тому числі на ракети Patriot і 155-міліметрові боєприпаси.
"Союзники мають єдиний набір сил. Отже, нам потрібно забезпечити комплементарний підхід до питань оборонної промисловості, який поважає повноваження НАТО, наприклад, у встановленні стандартів, і не створює бар’єрів між союзниками".
У січні 2023 року НАТО та ЄС підписали третю спільну декларацію для подальшого зміцнення партнерства та вирішення ширшого кола питань, зокрема зростальну геостратегічну конкуренцію, стійкість і захист критичної інфраструктури.
Посол США не очікує запрошення НАТО для України на липневому саміті13.02.24, 16:42 • 25563 перегляди