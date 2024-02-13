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НАТО та ЄС мають співпрацювати для оборонної підтримки України — Столтенберг

НАТО та ЄС мають співпрацювати для оборонної підтримки України — Столтенберг

Київ • УНН

 • 114621 перегляди

Генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО та ЄС для надання довгострокової оборонної підтримки Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 13 лютого привітав єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона у штаб-квартирі НАТО. Пан Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО та ЄС для вирішення спільних пріоритетів, зокрема збільшення оборонного виробництва та забезпечення довгострокової підтримки України. Про зустріч повідомили на сайті НАТО, передає УНН.

Деталі

Комісар Бретон також поінформував про засідання Північноатлантичної ради під головуванням заступника Генерального секретаря Мірчі Джоане. Пан Джоане підкреслив, що НАТО впроваджує План дій оборонного виробництва, який лідери погодили у Вільнюсі, щоб прискорити спільні закупівлі, збільшити виробничі потужності та покращити взаємосумісність.

Через два роки після початку агресивної війни Росії проти України, абсолютно необхідно, як для України, так і для євроатлантичної безпеки, щоб ми збільшили наше оборонне виробництво та відродили нашу оборонну промисловість

сказав пан Джоане.

Він також додав, що з липня минулого року Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти на суму близько 10 мільярдів доларів, у тому числі на ракети Patriot і 155-міліметрові боєприпаси.

"Союзники мають єдиний набір сил. Отже, нам потрібно забезпечити комплементарний підхід до питань оборонної промисловості, який поважає повноваження НАТО, наприклад, у встановленні стандартів, і не створює бар’єрів між союзниками".

додав пан Джоане.

У січні 2023 року НАТО та ЄС підписали третю спільну декларацію для подальшого зміцнення партнерства та вирішення ширшого кола питань, зокрема зростальну геостратегічну конкуренцію, стійкість і захист критичної інфраструктури.

Посол США не очікує запрошення НАТО для України на липневому саміті13.02.24, 16:42 • 25563 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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