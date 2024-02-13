Посол США не очікує запрошення НАТО для України на липневому саміті

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила у вівторок, що не очікує, що альянс надасть Україні запрошення до членства на саміті у Вашингтоні в липні цього року, повідомляє Reuters, пише УНН.

"Щодо саміту цього літа, я не очікую, що альянс направить запрошення на даному етапі", - сказала Сміт у відповідь на запитання під час телефонної розмови з журналістами перед зустріччю міністрів оборони НАТО в четвер.

Борючись із вторгненням росії, Україна ясно дала зрозуміти, що її мета - стати членом військового альянсу, зауважує видання.

"Київ і деякі з його союзників усередині НАТО, особливо у Східній Європі, наполягають на запрошенні до членства, навіть попри те, що вони визнають, що Україна не може вступити до НАТО, поки перебуває у стані війни", - ідеться у публікації.

На саміті в Литві минулого року лідери НАТО заявили, що майбутнє України в альянсі, але не стали надсилати запрошення або встановлювати терміни вступу.

"Ми дуже старанно працювали після Вільнюського саміту минулого року, щоб зробити низку кроків, щоб продовжувати допомагати нашим друзям в Україні з необхідними реформами в їхній власній країні, щоб наблизитись до євроатлантичної інтеграції", - сказала Сміт.

"І ми продовжуємо зосереджуватися насамперед на підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченні їхньої перемоги на полі бою", - вказала вона.

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