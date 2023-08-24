Зробимо усе можливе, щоб на наступний саміт НАТО була база для політичного рішення запрошення України - віцепрем'єр

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Стефанішина розповіла, що лише під час Вільнюського саміту НАТО у липні цього року Україна переконалася, що країни-союзники мають усвідомлення, що вона стане повноправним членом Альянсу. За її словами, раніше було "багато політичних обіцянок", через що у ході обговорення документів саміту деякі лідери європейських країн говорили: "Даючи будь-які обіцянки, ми маємо бути впевненими, що ми їх виконаємо".

"Рішення про те, що Україна стане членом НАТО ухвалене майже в епіцентрі повномасштабної війни, яка триває в Європі. Воно вже є дуже історичним. І сама декларація Вільнюського саміту передбачає запрошення України в НАТО за певних умов", - сказала віцепрем'єр.

Вона додала, що українська сторона була і залишається упевненою у тому, що на Вільнюському саміті можна було досягнути політичного консенсусу і отримати політичне запрошення в НАТО.

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"Ми зробимо усе можливе, щоб на наступний саміт або найближчу політичну нагоду ми мали солідну базу, яка приведе нас до сумісності з Альянсом, і, можливо, політичного рішення. Безумовно, це в першу чергу залежить від фронту", - заявила Стефанішина.

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що кожна з держав, що надає Києву гарантії безпеки, має посилити українську обороноздатність.