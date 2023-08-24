Кожна країна, надаючи Україні гарантії безпеки, має посилити українську обороноздатність - Стефанішина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Країни, які приєднуються до Спільної декларації "Групи семи" з надання довгострокових безпекових зобов'язань Україні, мають свої спроможності щодо підтримки Києва. Кожна з держав, що надає Києву гарантії безпеки, має посилити українську обороноздатність, заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону, інформує УНН.
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"Декларація - це перший документ, у якому країни "Групи семи", найбільші демократії і одні з найбільших економік світу, підтвердили політичний намір надати Україні гарантії безпеки. Кожна країна має свої спроможності щодо оборонної, політичної підтримки, юридичних механізмів впливу на росію, щодо санкційної політики...
Кожна країна, надаючи Україні певні гарантії безпеки, навіть знаходячись на європейському континенті, має посилити українську обороноздатність. Тому це може бути тільки двосторонній діалог", - сказала Стефанішина.
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Віцепрем'єр зауважила, що в історії ще не було таких випадків, коли НАТО колективно надавало такі зобов'язання, окрім самого членства в Альянсі, тому такий діалог і є двостороннім.
"Декларація - це був перший вияв політичної волі. Сьогодні вже понад десять країн виявили бажання приєднатися до цього процесу, відповідно почати двосторонні перемовини", - зазначила вона.
Нагадаємо
17 серпня балтійські країни приєдналися до гарантій безпеки для України, представлених на саміті НАТО у липні. Документ одночасно опублікували прем’єр-міністри Естонії, Литви та Латвії.