Каждая страна, предоставляя Украине гарантии безопасности, должна усилить украинскую обороноспособность-Стефанишина.

Цитата

"декларация - это первый документ, в котором страны "Группы семи", крупнейшие демократии и одни из крупнейших экономик мира, подтвердили политическое намерение предоставить Украине гарантии безопасности. Каждая страна имеет свои способности в отношении оборонной, политической поддержки, юридических механизмов влияния на россию, в отношении санкционной политики...

Каждая страна, предоставляя Украине определенные гарантии безопасности, даже находясь на европейском континенте, должна усилить украинскую обороноспособность. Поэтому это может быть только двусторонний диалог", - сказала Стефанишина.

Детали

Вице-премьер отметила, что в истории еще не было таких случаев, когда НАТО коллективно предоставляло такие обязательства, кроме самого членства в Альянсе, поэтому такой диалог и является двусторонним.

"Декларация - это было первое проявление политической воли. Сегодня уже более десяти стран изъявили желание присоединиться к этому процессу, соответственно начать двусторонние переговоры", - отметила она.

Напомним

17 августа балтийские страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины, представленным на саммите НАТО в июле. Документ одновременно опубликовали премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии.