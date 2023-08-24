Каждая страна, предоставляя Украине гарантии безопасности, должна усилить украинскую обороноспособность-Стефанишина.
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. Страны, которые присоединяются к совместной декларации "Группы семи" по предоставлению долгосрочных обязательств по безопасности Украине, имеют свои возможности по поддержке Киева. Каждое из государств, предоставляющее Киеву гарантии безопасности, должно усилить украинскую обороноспособность, заявила вице премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона, информирует УНН.
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"декларация - это первый документ, в котором страны "Группы семи", крупнейшие демократии и одни из крупнейших экономик мира, подтвердили политическое намерение предоставить Украине гарантии безопасности. Каждая страна имеет свои способности в отношении оборонной, политической поддержки, юридических механизмов влияния на россию, в отношении санкционной политики...
Каждая страна, предоставляя Украине определенные гарантии безопасности, даже находясь на европейском континенте, должна усилить украинскую обороноспособность. Поэтому это может быть только двусторонний диалог", - сказала Стефанишина.
Детали
Вице-премьер отметила, что в истории еще не было таких случаев, когда НАТО коллективно предоставляло такие обязательства, кроме самого членства в Альянсе, поэтому такой диалог и является двусторонним.
"Декларация - это было первое проявление политической воли. Сегодня уже более десяти стран изъявили желание присоединиться к этому процессу, соответственно начать двусторонние переговоры", - отметила она.
Напомним
17 августа балтийские страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины, представленным на саммите НАТО в июле. Документ одновременно опубликовали премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии.