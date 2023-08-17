Країни Балтії долучиться до декларації G7 про "гарантії безпеки" України: опублікований документ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Балтійські країни приєдналася до гарантій безпеки для України, представлених на саміті НАТО у липні. Документ одночасно опублікували прем’єр-міністри Естонії, Литви та Латвії, повідомляє УНН.
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“Ми продовжуватимемо допомагати Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС”, — написала прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у соцмережі X.
Також прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш зазначив у соцмережі, що Браїни Балтії допоможуть Україні перемогти у війні та підтримають європейські та євроатлантичні прагнення держави.
“Лише членство в НАТО забезпечить гарантії безпеки для України, і ми з нетерпінням чекаємо якнайшвидшого прийняття Києва в Альянс”, — написала прем’єр-міністр Литовської Республіки Інґріда Шимоніте.
“Гарантії безпеки” України включають поставки сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський на екстреній нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України 2 серпня повідомив, що до декларації з G7 щодо гарантій безпеки для України за другу половину року приєдналися 12 країн: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція.