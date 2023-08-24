Сделаем все возможное, чтобы на следующий саммит НАТО была база для политического решения приглашения Украины - вице-премьер

Детали

Стефанишина рассказала, что только во время Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года Украина убедилась, что страны-союзники имеют осознание, что она станет полноправным членом Альянса. По ее словам, ранее было "много политических обещаний", из-за чего в ходе обсуждения документов саммита некоторые лидеры европейских стран говорили: "давая любые обещания, мы должны быть уверенными, что мы их выполним".

"Решение о том, что Украина станет членом НАТО принято почти в эпицентре полномасштабной войны, которая продолжается в Европе. Оно уже является очень историческим. И сама декларация Вильнюсского саммита предусматривает приглашение Украины в НАТО при определенных условиях", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что украинская сторона была и остается уверенной в том, что на вильнюсском саммите можно было достичь политического консенсуса и получить политическое приглашение в НАТО.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы на следующий саммит или ближайшую политическую возможность мы имели солидную базу, которая приведет нас к совместимости с Альянсом, и, возможно, политического решения. Безусловно, это в первую очередь зависит от фронта", - заявила Стефанишина.

Напомним

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что каждое из государств, предоставляющее Киеву гарантии безопасности, должно усилить украинскую обороноспособность.