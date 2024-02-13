Посол США не ожидает приглашения НАТО для Украины на июльском саммите

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила во вторник, что не ожидает, что альянс предоставит Украине приглашение к членству на саммите в Вашингтоне в июле этого года, сообщает Reuters, пишет УНН.

"Относительно саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс направит приглашение на данном этапе", - сказала Смит в ответ на вопрос во время телефонного разговора с журналистами перед встречей министров обороны НАТО в четверг.

Борясь с вторжением россии, Украина ясно дала понять, что ее цель - стать членом военного альянса, отмечает издание.

"Киев и некоторые из его союзников внутри НАТО, особенно в Восточной Европе, настаивают на приглашении к членству, даже несмотря на то, что они признают, что Украина не может вступить в НАТО, пока находится в состоянии войны", - говорится в публикации.

На саммите в Литве в прошлом году лидеры НАТО заявили, что будущее Украины в альянсе, но не стали присылать приглашения или устанавливать сроки вступления.

"Мы очень усердно работали после Вильнюсского саммита прошлого года, чтобы сделать ряд шагов, чтобы продолжать помогать нашим друзьям в Украине с необходимыми реформами в их собственной стране, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции", - сказала Смит.

"И мы продолжаем сосредотачиваться прежде всего на поддержке их в текущей борьбе и обеспечении их победы на поле боя", - указала она.

Сделаем все возможное, чтобы на следующий саммит НАТО была база для политического решения приглашения Украины - вице-премьер