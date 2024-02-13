НАТО и ЕС должны сотрудничать для оборонной поддержки Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 февраля поздравил еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона в штаб-квартире НАТО. Господин Столтенберг отметил важность сотрудничества между НАТО и ЕС для решения общих приоритетов, в частности увеличение оборонного производства и обеспечения долгосрочной поддержки Украины. О встрече сообщили на сайте НАТО, передает УНН.

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Комиссар Бретон также проинформировал о заседании Североатлантического совета под председательством заместителя Генерального секретаря Мирчи Джоане. Господин Джоане подчеркнул, что НАТО внедряет План действий оборонного производства, который лидеры согласовали в Вильнюсе, чтобы ускорить совместные закупки, увеличить производственные мощности и улучшить совместимость.

Через два года после начала агрессивной войны России против Украины, абсолютно необходимо, как для Украины, так и для евроатлантической безопасности, чтобы мы увеличили наше оборонное производство и возродили нашу оборонную промышленность сказал мистер Джоанэ.

Он также добавил, что с июля прошлого года Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) согласовало контракты на сумму около 10 миллиардов долларов, в том числе на ракеты Patriot и 155-миллиметровые боеприпасы.

"Союзники имеют единый набор сил. Следовательно, нам нужно обеспечить комплементарный подход к вопросам оборонной промышленности, который уважает полномочия НАТО, например, в установлении стандартов, и не создает барьеров между союзниками". добавил господин Джоанэ.

В январе 2023 года НАТО и ЕС подписали третью совместную декларацию для дальнейшего укрепления партнерства и решения более широкого круга вопросов, включая растущую геостратегическую конкуренцию, устойчивость и защиту критической инфраструктуры.

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