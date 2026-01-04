Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення
Київ • УНН
Захоплений під час військової операції президент Венесуели Мадуро прибув до слідчого ізолятора у Брукліні. Його звинувачують у наркотероризмі, імпорті кокаїну та незаконному володінні зброєю.
Захоплений під час військової операції президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув до слідчого ізолятора у Брукліні. Про це повідомляє CNN із посиланням на правоохоронні органи Нью-Йорка, пише УНН.
Деталі
Мадуро та його дружину Сілію Флорес доставили до США літаком, який приземлився на авіабазі Нацгвардії "Стюарт" у суботу ввечері. Звідти затриманого гелікоптером переправили на Мангеттен для проходження медичного огляду та біометричної обробки в офісі Управління боротьби з наркотиками (DEA). Після цього кортеж правоохоронців супроводив Мадуро до в’язниці в Брукліні під посиленою охороною.
Біля будівлі ізолятора зібрався натовп: частина присутніх з венесуельськими прапорами вітала арешт диктатора, тоді як інші висловлювали протест проти дій США.
Судові перспективи
Початок судового процесу у федеральному суді Мангеттена очікується вже в понеділок, 5 січня. Згідно з оприлюдненим обвинувальним актом, Мадуро інкримінують:
- змову з метою наркотероризму;
- імпорт кокаїну до США;
- незаконне володіння кулеметами та руйнівними пристроями.
За даними прокуратури, протягом останніх 25 років Мадуро очолював мережу наркоторговців "Картель де лос Солес", використовуючи державні інститути для контрабанди тисяч тонн наркотиків. Разом із ним у справі фігурують його дружина та син. До винесення вироку Мадуро утримуватимуть у тому ж центрі, де наразі перебувають Шон "Дідді" Комбс та Сем Бенкман-Фрід.
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.
Президент Дональд Трамп у заяві з приводу події зазначив, що Мадуро "постане перед повною силою американського правосуддя".
Тим часом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.
Верховний суд Венесуели зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес перебрати повноваження глави держави.