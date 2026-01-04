$42.170.00
Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Захваченный во время военной операции президент Венесуэлы Мадуро прибыл в следственный изолятор в Бруклине. Его обвиняют в наркотерроризме, импорте кокаина и незаконном владении оружием.

Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата
Фото: Reuters

Захваченный в ходе военной операции президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в следственный изолятор в Бруклине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы Нью-Йорка, пишет УНН.

Детали

Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в США самолетом, который приземлился на авиабазе Нацгвардии "Стюарт" в субботу вечером. Оттуда задержанного вертолетом переправили на Манхэттен для прохождения медицинского осмотра и биометрической обработки в офисе Управления по борьбе с наркотиками (DEA). После этого кортеж правоохранителей сопроводил Мадуро в тюрьму в Бруклине под усиленной охраной.

У здания изолятора собралась толпа: часть присутствующих с венесуэльскими флагами приветствовала арест диктатора, тогда как другие выражали протест против действий США.

Судебные перспективы

Начало судебного процесса в федеральном суде Манхэттена ожидается уже в понедельник, 5 января. Согласно обнародованному обвинительному акту, Мадуро инкриминируют:

  • заговор с целью наркотерроризма;
    • импорт кокаина в США;
      • незаконное владение пулеметами и разрушительными устройствами.

        По данным прокуратуры, в течение последних 25 лет Мадуро возглавлял сеть наркоторговцев "Картель де лос Солес", используя государственные институты для контрабанды тысяч тонн наркотиков. Вместе с ним по делу фигурируют его жена и сын. До вынесения приговора Мадуро будут содержать в том же центре, где сейчас находятся Шон "Дидди" Комбс и Сэм Бэнкман-Фрид.

        Напомним

        Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

        После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

        Президент Дональд Трамп в заявлении по поводу произошедшего отметил, что Мадуро "предстанет перед полной силой американского правосудия". 

        Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.

        Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес перенять полномочия главы государства. 

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Федеральное бюро расследований
        Венесуэла
        Манхэттен
        Дональд Трамп
        Нью-Йорк
        Соединённые Штаты