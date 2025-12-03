$42.330.01
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 10143 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 12396 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 16583 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 20207 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 27306 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35042 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29254 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
2 грудня, 12:35 • 39188 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75867 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13650, який визначає формат та правила вступної кампанії 2026 року. НМТ замінить ЗНО, зберігаючи перелік предметів та скасовуючи ДПА.

НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який визначає формат та правила вступної кампанії наступного року. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13650.

Деталі

Закон прийнято

 - йдеться в картці законопроєкту.

Проєкт закону підтримали 264 народних депутата. Також 249 голосами "За" документ було невідкладно направлено на підпис голови ВР та Президента України.

Відповідно до законопроєкту, у 2026 році, як і у попередні роки, ЗНО в Україні проводиться не буде, а буде проводитися НМТ, який передбачає один день тестування з можливістю додаткових сесій.

Перелік предметів залишається незмінним: "Українська мова", "Математика", "Історія України" та один предмет на вибір: "Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література".

Окрім того, скасовується державна підсумкова атестація.

Нагадаємо

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко заявив, що формат НМТ не зміниться у 2026 році. Це рішення обумовлене доведенням ефективності та прозорості тестування, що забезпечило рівні умови для вступу.

Павло Башинський

