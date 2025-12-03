НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13650, який визначає формат та правила вступної кампанії 2026 року. НМТ замінить ЗНО, зберігаючи перелік предметів та скасовуючи ДПА.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який визначає формат та правила вступної кампанії наступного року. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13650.
Деталі
Закон прийнято
Проєкт закону підтримали 264 народних депутата. Також 249 голосами "За" документ було невідкладно направлено на підпис голови ВР та Президента України.
Відповідно до законопроєкту, у 2026 році, як і у попередні роки, ЗНО в Україні проводиться не буде, а буде проводитися НМТ, який передбачає один день тестування з можливістю додаткових сесій.
Перелік предметів залишається незмінним: "Українська мова", "Математика", "Історія України" та один предмет на вибір: "Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література".
Окрім того, скасовується державна підсумкова атестація.
Нагадаємо
Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко заявив, що формат НМТ не зміниться у 2026 році. Це рішення обумовлене доведенням ефективності та прозорості тестування, що забезпечило рівні умови для вступу.