48 университетов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования
Киев • УНН
Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил, что 48 университетов в Украине согласились запустить "зимнее поступление" на нулевой курс. Это подготовительный этап к основному поступлению.
Уже состоялся старт "зимнего поступления" как подготовительного этапа к основному - сейчас 48 университетов подтвердили внедрение нулевого курса
Он призвал университеты "активно приобщаться к этой инициативе".
Напомним
10 декабря в МОН сообщили, что правительство утвердило политику "зимнего поступления". Это будет экспериментальный проект подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для абитуриентов.
Отныне учреждения высшего образования будут открывать набор на 3-6-месячное обучение с подготовкой к НМТ. Обязательными являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный, естественные дисциплины или литература) - по 90 аудиторных часов каждый. Обучение возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах, отмечали в МОН.
