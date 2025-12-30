$42.220.15
48 университетов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил, что 48 университетов в Украине согласились запустить "зимнее поступление" на нулевой курс. Это подготовительный этап к основному поступлению.

48 университетов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования

"Зимнее поступление" на нулевой курс согласились запустить 48 университетов в Украине, сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в Facebook во вторник, пишет УНН.

Уже состоялся старт "зимнего поступления" как подготовительного этапа к основному - сейчас 48 университетов подтвердили внедрение нулевого курса

- написал Трофименко по итогам совещания с руководителями и представителями учреждений высшего образования.

Он призвал университеты "активно приобщаться к этой инициативе".

Напомним

10 декабря в МОН сообщили, что правительство утвердило политику "зимнего поступления". Это будет экспериментальный проект подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для абитуриентов.

Отныне учреждения высшего образования будут открывать набор на 3-6-месячное обучение с подготовкой к НМТ. Обязательными являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный, естественные дисциплины или литература) - по 90 аудиторных часов каждый. Обучение возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах, отмечали в МОН.

Зимнее поступление на «нулевой курс»: МОН разъяснило правила подготовки к университету24.12.25, 17:10 • 2518 просмотров

Юлия Шрамко

