48 університетів підтвердили запуск "зимового вступу" на нульовий курс - Міносвіти

"Зимовий вступ" на нульовий курс зголосилися запустити 48 університетів в Україні, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко у Facebook у вівторок, пише УНН.

Уже відбувся старт "зимового вступу" як підготовчого етапу до основного - наразі 48 університетів підтвердили впровадження нульового курсу - написав Трофименко за підсумками наради з керівниками та представниками закладів вищої освіти.

Він закликав університети "активно долучатись до цієї ініціативи".

Нагадаємо

10 грудня у МОН повідомили, що уряд затвердив політику "зимового вступу". Це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників.

Відтепер заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3-6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Обов’язковими є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) - по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах, зазначали у МОН.

Зимовий вступ на "нульовий курс": МОН роз’яснило правила підготовки до університету