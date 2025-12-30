48 університетів підтвердили запуск "зимового вступу" на нульовий курс - Міносвіти
Київ • УНН
Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко повідомив, що 48 університетів в Україні погодилися запустити "зимовий вступ" на нульовий курс. Це підготовчий етап до основного вступу.
Уже відбувся старт "зимового вступу" як підготовчого етапу до основного - наразі 48 університетів підтвердили впровадження нульового курсу
Він закликав університети "активно долучатись до цієї ініціативи".
Нагадаємо
10 грудня у МОН повідомили, що уряд затвердив політику "зимового вступу". Це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників.
Відтепер заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3-6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Обов’язковими є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) - по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах, зазначали у МОН.
