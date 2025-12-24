Зимнее поступление на «нулевой курс»: МОН разъяснило правила подготовки к университету
Киев • УНН
В МОН подробно рассказали о «зимнем поступлении» и подготовке к основному поступлению для абитуриентов.
Министерство образования и науки Украины запустило кампанию "Зимнее поступление", которая позволяет абитуриентам начать интенсивную подготовку к обучению в учреждениях высшего образования (УВО) еще до начала официальной вступительной кампании. Об этом пишет УНН.
Детали
Зимнее поступление – это формат интенсивной доуниверситетской подготовки на базе выбранного вуза. Главной целью является адаптация поступающего и изучение необходимых предметов перед зачислением на первый курс. В МОН подчеркивают: "нулевой курс не заменяет вступительной процедуры", поэтому официальное зачисление на обучение все равно будет происходить по общим правилам поступления, действующим в конкретном году.
Как подать заявку и где учиться
Каждый университет самостоятельно определяет условия участия, продолжительность и форму обучения (очная или дистанционная). Для регистрации абитуриентам необходимо:
- найти на сайте выбранного университета вкладку "Зимнее поступление";
- проверить перечень предметов и требования к конкретному набору;
- подать онлайн-заявку через специальную форму на ресурсе УВО.
Финансирование и льготы
Условия оплаты обучения зависят от конкретной программы и категории поступающего. Особое внимание уделяется социально уязвимым группам. В частности, предусмотрена возможность получения льгот для жителей временно оккупированных территорий (ВОТ), а также для военнослужащих и ветеранов.
Официальные обновления по общим правилам публикуются на сайте МОН, а подробные учебные планы и графики – непосредственно на ресурсах учебных заведений.
