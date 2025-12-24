$42.100.05
Эксклюзив
15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
публикации
Эксклюзивы
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера
15:00
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Зимнее поступление на «нулевой курс»: МОН разъяснило правила подготовки к университету

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В МОН подробно рассказали о «зимнем поступлении» и подготовке к основному поступлению для абитуриентов.

Зимнее поступление на «нулевой курс»: МОН разъяснило правила подготовки к университету

Министерство образования и науки Украины запустило кампанию "Зимнее поступление", которая позволяет абитуриентам начать интенсивную подготовку к обучению в учреждениях высшего образования (УВО) еще до начала официальной вступительной кампании. Об этом пишет УНН.

Детали

Зимнее поступление – это формат интенсивной доуниверситетской подготовки на базе выбранного вуза. Главной целью является адаптация поступающего и изучение необходимых предметов перед зачислением на первый курс. В МОН подчеркивают: "нулевой курс не заменяет вступительной процедуры", поэтому официальное зачисление на обучение все равно будет происходить по общим правилам поступления, действующим в конкретном году.

Как подать заявку и где учиться

Каждый университет самостоятельно определяет условия участия, продолжительность и форму обучения (очная или дистанционная). Для регистрации абитуриентам необходимо:

  • найти на сайте выбранного университета вкладку "Зимнее поступление";
    • проверить перечень предметов и требования к конкретному набору;
      • подать онлайн-заявку через специальную форму на ресурсе УВО.

        Финансирование и льготы

        Условия оплаты обучения зависят от конкретной программы и категории поступающего. Особое внимание уделяется социально уязвимым группам. В частности, предусмотрена возможность получения льгот для жителей временно оккупированных территорий (ВОТ), а также для военнослужащих и ветеранов.

        Официальные обновления по общим правилам публикуются на сайте МОН, а подробные учебные планы и графики – непосредственно на ресурсах учебных заведений.

        В Украине зафиксирован резкий рост числа мужчин 25+ на профессиональном предвысшем образовании: нардеп озвучил причину23.12.25, 11:09 • 3902 просмотра

        Степан Гафтко

        Образование
        Мобилизация
        Военное положение
        Война в Украине
        Министерство образования и науки Украины
        Украина