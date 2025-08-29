ШІ Маска виходить на новий рівень: xAI представила власну модель агентного кодування

Стартап Ілона Маска xAI оголосив про запуск моделі grok-code-fast-1, яка здатна автономно виконувати завдання з програмування, – це перший крок компанії у сфері агентного кодування, він вже став одним із основних у сфері розвитку штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

28 серпня компанія Маска презентувала нову модель, яку самі розробники описують як "швидку та економічну". Grok-code-fast-1 позиціонують як універсальний інструмент для поширених завдань кодування: він забезпечує високу продуктивність при компактному та енергоефективному використанні ресурсів. Перший час сервіс буде безкоштовним для вибраних партнерів, серед яких GitHub Copilot та Windsurf.

Його "сильна сторона полягає в забезпеченні високої продуктивності в економічному, компактному форм-факторі, що робить його універсальним вибором для швидкого та економічно ефективного вирішення поширених завдань кодування – заявили в xAI.

Агентне кодування – це технологія, що дозволяє ШІ-системам самостійно писати код, виконувати завдання розробників і навіть оптимізувати процеси створення програм. Входження xAI в цю нішу підсилює конкуренцію на ринку, де вже активно працюють OpenAI та Microsoft.

У травні Microsoft інтегрувала агент кодування GitHub Copilot у свій софт, а генеральний директор корпорації Сатья Наделла заявив, що до третини коду в компанії вже створюється за допомогою штучного інтелекту. OpenAI, своєю чергою, представила власного агента Codex, який став доступним користувачам ChatGPT Plus у червні.

Таким чином, xAI намагається закріпитися серед провідних гравців ринку, пропонуючи розробникам швидший і економічно ефективніший інструмент, який може змінити підхід до написання коду.

