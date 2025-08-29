$41.320.08
06:38 • 1994 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
06:25 • 2692 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 10256 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
28 серпня, 15:40 • 34944 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 13:53 • 51145 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 122004 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 66558 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
28 серпня, 11:21 • 77093 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
28 серпня, 07:27 • 112347 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 125702 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 10257 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 15:40 • 34945 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 62289 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 122004 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 200304 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Financial Times
Шахед-136
Brent

ШІ Маска виходить на новий рівень: xAI представила власну модель агентного кодування

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Стартап xAI Ілона Маска запустив модель grok-code-fast-1 для автономного виконання завдань з програмування. Цей інструмент позиціонується як швидкий та економічний для поширених завдань кодування.

ШІ Маска виходить на новий рівень: xAI представила власну модель агентного кодування

Стартап Ілона Маска xAI оголосив про запуск моделі grok-code-fast-1, яка здатна автономно виконувати завдання з програмування, – це перший крок компанії у сфері агентного кодування, він вже став одним із основних у сфері розвитку штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

28 серпня компанія Маска презентувала нову модель, яку самі розробники описують як "швидку та економічну". Grok-code-fast-1 позиціонують як універсальний інструмент для поширених завдань кодування: він забезпечує високу продуктивність при компактному та енергоефективному використанні ресурсів. Перший час сервіс буде безкоштовним для вибраних партнерів, серед яких GitHub Copilot та Windsurf.

Його "сильна сторона полягає в забезпеченні високої продуктивності в економічному, компактному форм-факторі, що робить його універсальним вибором для швидкого та економічно ефективного вирішення поширених завдань кодування

– заявили в xAI.

Агентне кодування – це технологія, що дозволяє ШІ-системам самостійно писати код, виконувати завдання розробників і навіть оптимізувати процеси створення програм. Входження xAI в цю нішу підсилює конкуренцію на ринку, де вже активно працюють OpenAI та Microsoft.

Microsoft запускає свої перші власні AI-моделі: залежність від OpenAI має бути зменшена29.08.25, 09:32 • 406 переглядiв

У травні Microsoft інтегрувала агент кодування GitHub Copilot у свій софт, а генеральний директор корпорації Сатья Наделла заявив, що до третини коду в компанії вже створюється за допомогою штучного інтелекту. OpenAI, своєю чергою, представила власного агента Codex, який став доступним користувачам ChatGPT Plus у червні.

Таким чином, xAI намагається закріпитися серед провідних гравців ринку, пропонуючи розробникам швидший і економічно ефективніший інструмент, який може змінити підхід до написання коду.

ChatGPT підказав підлітку, як покінчити життя самогубством та дав "інструкції" - родина подала в суд27.08.25, 13:45 • 3012 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
OpenAI
ChatGPT
Reuters
Ілон Маск
Microsoft