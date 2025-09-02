Маск: майбутнє Tesla залежить від роботів Optimus, а не електрокарів

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 3274 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 22228 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 50154 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 67981 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 41674 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 92187 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 39202 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 69950 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 51810 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 100797 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
42%
748мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 189034 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 188785 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 177515 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 174508 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 168243 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 3272 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 50152 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 67979 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 49653 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 92185 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Руслан Кравченко
Потап
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Індія
Реклама
УНН Lite
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 6594 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 11322 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 27285 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 69923 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 60200 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Forbes
TikTok
Spotify
The Guardian

Маск: майбутнє Tesla залежить від роботів Optimus, а не електрокарів

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Ілон Маск заявив, що роботи Optimus забезпечать до 80% вартості Tesla, попри спад продажів електрокарів. Поставки роботів іншим компаніям можуть початися у другій половині 2026 року.

Маск: майбутнє Tesla залежить від роботів Optimus, а не електрокарів

Ілон Маск дедалі рішучіше зміщує акценти з автомобільного бізнесу Tesla на проєкт людиноподібних роботів Optimus. Попри те, що ці машини все ще перебувають на етапі розробки й не приносять прибутку, він прогнозує, що саме вони забезпечать до 80% вартості компанії у майбутньому.

Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час останнього виступу Маск підкреслив, що роботи стануть ключовим елементом стратегії Tesla, яка нині переживає спад продажів електрокарів. У першій половині року глобальні поставки авто знизилися на 13%, і виробник ризикує завершити рік із другим поспіль падінням.

ШІ Маска виходить на новий рівень: xAI представила власну модель агентного кодування29.08.25, 09:48 • 2764 перегляди

Заява Маска пролунала невдовзі після публікації нового "генерального плану" Tesla – корпоративного маніфесту, де вперше офіційно згадано про Optimus. 

Ми створюємо продукти та послуги, які впроваджують штучний інтелект у фізичний світ

– наголосила компанія у своєму повідомленні в X.

Вперше Optimus Маск презентував чотири роки тому, і тепер він оцінює, що постачання роботів іншим компаніям може початися вже у другій половині 2026 року. Водночас сам визнає: це лише "дуже приблизне припущення".

Сумніви щодо планів Маска зростають на тлі того, що Tesla досі не виконала значну частину завдань, озвучених у попередніх стратегічних документах. Так, "другий план" 2016 року передбачав створення електробусів, вантажівок і запуск сервісу автономних таксі, проте ці ідеї лишаються нереалізованими. А "третій план" 2023-го сам Маск згодом розкритикував за надмірну складність і брак конкретики.

Попри це, він переконаний: саме Optimus може стати фундаментом технологічного прориву та нової ери для Tesla, навіть якщо нинішній автомобільний бізнес втрачає колишню динаміку.

Ілон Маск подає до суду на Apple та OpenAI: справа на мільярди доларів26.08.25, 14:03 • 2741 перегляд

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Електроенергія
Tesla Inc
OpenAI
Bloomberg
Ілон Маск
Apple