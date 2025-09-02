Маск: майбутнє Tesla залежить від роботів Optimus, а не електрокарів

Ілон Маск дедалі рішучіше зміщує акценти з автомобільного бізнесу Tesla на проєкт людиноподібних роботів Optimus. Попри те, що ці машини все ще перебувають на етапі розробки й не приносять прибутку, він прогнозує, що саме вони забезпечать до 80% вартості компанії у майбутньому.

Під час останнього виступу Маск підкреслив, що роботи стануть ключовим елементом стратегії Tesla, яка нині переживає спад продажів електрокарів. У першій половині року глобальні поставки авто знизилися на 13%, і виробник ризикує завершити рік із другим поспіль падінням.

Заява Маска пролунала невдовзі після публікації нового "генерального плану" Tesla – корпоративного маніфесту, де вперше офіційно згадано про Optimus.

Ми створюємо продукти та послуги, які впроваджують штучний інтелект у фізичний світ – наголосила компанія у своєму повідомленні в X.

Вперше Optimus Маск презентував чотири роки тому, і тепер він оцінює, що постачання роботів іншим компаніям може початися вже у другій половині 2026 року. Водночас сам визнає: це лише "дуже приблизне припущення".

Сумніви щодо планів Маска зростають на тлі того, що Tesla досі не виконала значну частину завдань, озвучених у попередніх стратегічних документах. Так, "другий план" 2016 року передбачав створення електробусів, вантажівок і запуск сервісу автономних таксі, проте ці ідеї лишаються нереалізованими. А "третій план" 2023-го сам Маск згодом розкритикував за надмірну складність і брак конкретики.

Попри це, він переконаний: саме Optimus може стати фундаментом технологічного прориву та нової ери для Tesla, навіть якщо нинішній автомобільний бізнес втрачає колишню динаміку.

