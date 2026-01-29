Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив у середу, що компанія розпочне поетапне виведення з експлуатації електромобілів Model S і Model X цього року і переобладнає завод у Каліфорнії для виробництва людиноподібних роботів, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Ця заява знаменує кінець епохи. Ці дві моделі - представлені у 2012 та 2015 роках відповідно - допомогли вивести електромобілі у мейнстрім. Вони також сприяли перетворенню Tesla зі стартапу на найдорожчого у світі автовиробника.

Маск оголосив про поетапне виведення з експлуатації під час телефонної конференції з інвесторами та аналітиками Волл-стріт, заявивши, що це частина його зусиль з перебудови діяльності Tesla з метою зосередитися на роботаксі та людиноподібних роботах.

"Ми очікуємо згорнути виробництво S і X у наступному кварталі і фактично зупинити його", - сказав він, додавши, що компанія продовжить підтримувати ці автомобілі доти, доки ними користуються люди.

"Це трохи сумно, але настав час завершити програми S і X, і це частина нашого загального переходу до автономного майбутнього", - сказав він.

Маск оголосив про цю зміну одночасно із публікацією фінансових результатів Tesla за останні три місяці минулого року. Компанія перевершила очікування аналітиків на прибуток, але показала ознаки слабкості: загальна виручка за минулий рік знизилася на 3% порівняно з виручкою 2024 року.

Ціна акцій зросла приблизно на 2% на позабіржових торгах.

Продаж автомобілів Tesla загалом постраждав за останній рік, оскільки клієнти відреагували на участь Маска у праворадикальній політиці, а конкуренти з Китаю та інших країн надали водіям по всьому світу більший вибір.

Маск заявив, що Tesla переобладнає свій завод у Фрімонті, штат Каліфорнія, з автомобільного заводу на виробничий майданчик для запланованої лінійки роботів Optimus. Ці роботи поки не надійшли у продаж.

Маск: майбутнє Tesla залежить від роботів Optimus, а не електрокарів

Доповнення

Модель S з'явилася в той час, коли електромобілі займали крихітну нішу на автомобільному ринку, і багато галузевих аналітиків сумнівалися, чи буде достатній попит для підтримки виробництва виключно електромобілів. Але Model S невдовзі очолила опитування щодо задоволеності власників та здобула лояльну аудиторію. За кілька років з'явилася Model X, кросовер, який спочатку отримав негативні відгуки про надійність.

У 2023 Tesla знизила ціни як на Model S, так і на Model X, прагнучи збільшити попит.