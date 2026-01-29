Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів

$42.960.17
51.230.17
ukenru
29 січня, 00:09 • 8250 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 16641 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 18868 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 17196 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 16721 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 18560 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 21038 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14553 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26141 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24838 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.7м/с
93%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала рівно половину обіцяних комплексів IRIS-T від Німеччини28 січня, 20:46 • 7598 перегляди
610 тисяч споживачів у Києві залишаються без світла - Шмигаль28 січня, 20:52 • 6670 перегляди
рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3428 січня, 20:56 • 10000 перегляди
Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара28 січня, 21:19 • 10267 перегляди
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну00:39 • 8726 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 38570 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 67602 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 93525 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 72765 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 91546 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 12059 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 39503 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 37954 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 44585 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 47151 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Соціальна мережа
Золото

Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив про поетапне припинення виробництва електромобілів Model S та Model X, починаючи з наступного кварталу. Завод у Каліфорнії буде переобладнано для виробництва людиноподібних роботів Optimus.

Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив у середу, що компанія розпочне поетапне виведення з експлуатації електромобілів Model S і Model X цього року і переобладнає завод у Каліфорнії для виробництва людиноподібних роботів, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Ця заява знаменує кінець епохи. Ці дві моделі - представлені у 2012 та 2015 роках відповідно - допомогли вивести електромобілі у мейнстрім. Вони також сприяли перетворенню Tesla зі стартапу на найдорожчого у світі автовиробника.

Маск оголосив про поетапне виведення з експлуатації під час телефонної конференції з інвесторами та аналітиками Волл-стріт, заявивши, що це частина його зусиль з перебудови діяльності Tesla з метою зосередитися на роботаксі та людиноподібних роботах.

"Ми очікуємо згорнути виробництво S і X у наступному кварталі і фактично зупинити його", - сказав він, додавши, що компанія продовжить підтримувати ці автомобілі доти, доки ними користуються люди.

"Це трохи сумно, але настав час завершити програми S і X, і це частина нашого загального переходу до автономного майбутнього", - сказав він.

Маск оголосив про цю зміну одночасно із публікацією фінансових результатів Tesla за останні три місяці минулого року. Компанія перевершила очікування аналітиків на прибуток, але показала ознаки слабкості: загальна виручка за минулий рік знизилася на 3% порівняно з виручкою 2024 року.

Ціна акцій зросла приблизно на 2% на позабіржових торгах.

Продаж автомобілів Tesla загалом постраждав за останній рік, оскільки клієнти відреагували на участь Маска у праворадикальній політиці, а конкуренти з Китаю та інших країн надали водіям по всьому світу більший вибір.

Маск заявив, що Tesla переобладнає свій завод у Фрімонті, штат Каліфорнія, з автомобільного заводу на виробничий майданчик для запланованої лінійки роботів Optimus. Ці роботи поки не надійшли у продаж.

Маск: майбутнє Tesla залежить від роботів Optimus, а не електрокарів02.09.25, 15:13 • 4835 переглядiв

Доповнення

Модель S з'явилася в той час, коли електромобілі займали крихітну нішу на автомобільному ринку, і багато галузевих аналітиків сумнівалися, чи буде достатній попит для підтримки виробництва виключно електромобілів. Але Model S невдовзі очолила опитування щодо задоволеності власників та здобула лояльну аудиторію. За кілька років з'явилася Model X, кросовер, який спочатку отримав негативні відгуки про надійність.

У 2023 Tesla знизила ціни як на Model S, так і на Model X, прагнучи збільшити попит.

Юлія Шрамко

ТехнологіїАвто
Техніка
Тренд
Бренд
Tesla Inc
Каліфорнія
Ілон Маск