17 листопада, 16:21 • 15972 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 31316 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 28499 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 29368 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 27734 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 22102 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 52696 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26207 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19947 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22476 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Ілон Маск заявив, що люди зможуть завантажувати свій розум у робота Optimus від Tesla протягом 20 років. Це стане можливим завдяки поєднанню роботів Optimus та інтерфейсу мозок-комп'ютер Neuralink, що дозволить перенести "копію розуму" в роботизоване тіло.

Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск

Упродовж наступних 20 років люди зможуть завантажувати свою свідомість у робота-гуманоїда Optimus. Про це заявив Ілон Маск, передає УНН з посиланням на Yahoo Tech.

Деталі

На зустрічі акціонерів Tesla Ілон Маск повідомив, що протягом наступних 20 років люди зможуть завантажувати свій розум у людиноподібного робота Optimus від Tesla. На його думку, створення цифрової копії свідомості - включно зі спогадами та рисами особистості - стане можливим завдяки поєднанню роботів Optimus та інтерфейсу мозок-комп'ютер Neuralink. А саме "копію розуму" можна буде перенести у роботизоване тіло.

Думаю, колись, якщо ви захочете бути завантаженим у тіло робота, я думаю, це стане можливим

- сказав Маск.

Він підкреслив, що така копія не буде повністю ідентичною людині, адже ментальний знімок не може бути точним і існування в тілі робота впливатиме на поведінку.

Маск також зауважив, що ідея тотожності особистості не є сталою, адже в природних умовах людина змінюється з плином часу. На його думку, це ставить під питання, наскільки точно потрібно відтворювати свідомість, щоб вважати її продовженням особи.

Tesla Optimus тепер готує вечерю та прибирає: вражаючі навички робота21.05.25, 11:17 • 2424 перегляди

Технологія Neuralink, яку Маск згадав у своїй відповіді, передбачає створення імплантів, що дають змогу передавати сигнали між мозком і комп’ютером. У поєднанні з роботами Optimus це формує концепцію цифрової присутності людини поза біологічним тілом.

Маск переконаний, що такі роботи можуть суттєво змінити соціальну структуру, зокрема допомогти "покінчити з бідністю". За його словами, роботи візьмуть на себе фізичну працю, а люди зможуть зосередитися на творчості, освіті та науці. Він також наголосив, що Tesla прагне зробити Optimus настільки доступним, щоб кожна сім'я могла мати власного робота, і назвав цей проєкт "важливішим за автомобільний бізнес".

Optimus від Tesla вражає танцювальними рухами у новому відео Ілона Маска13.05.25, 13:37 • 6814 переглядiв

Попри футуристичність заяв, Маск наполягає, що йдеться не про фантастику. Він вважає, що технології, які зараз розробляються, можуть у перспективі змінити уявлення про людське існування. Зокрема, про те, що таке праця, і як може виглядати ідентичність у світі, де свідомість не обмежена біологічним тілом.

Поки що ідея перенесення свідомості залишається гіпотетичною, але Маск не виключає її реалізації в межах двох десятиліть. У цьому контексті Optimus розглядається не лише як технічний продукт, а як потенційна платформа для радикальних змін у взаємодії людини з технологіями.

Довідково

Optimus - двоногий робот Tesla, представлений у 2021 році. Він має зріст близько 173 см, вагу 56 кг і призначений для виконання рутинних або небезпечних завдань: транспортування вантажів, збирання деталей, допомога в побуті. Його система штучного інтелекту базується на тій самій технології, що використовується в автопілоті автомобілів Tesla. У майбутньому компанія планує зробити Optimus доступним для домашнього використання.

Нагадаємо

Ілон Маск заявив, що роботи Optimus забезпечать до 80% вартості Tesla, попри спад продажів електрокарів. Поставки роботів іншим компаніям можуть початися у другій половині 2026 року.

Tesla втрачає ринок: продажі падають через конкуренцію, старі моделі та політику Маска – Вloomberg24.10.25, 20:49 • 5327 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
Техніка
Tesla Inc
Neuralink
Ілон Маск