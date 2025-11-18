Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск

Упродовж наступних 20 років люди зможуть завантажувати свою свідомість у робота-гуманоїда Optimus. Про це заявив Ілон Маск, передає УНН з посиланням на Yahoo Tech.

На зустрічі акціонерів Tesla Ілон Маск повідомив, що протягом наступних 20 років люди зможуть завантажувати свій розум у людиноподібного робота Optimus від Tesla. На його думку, створення цифрової копії свідомості - включно зі спогадами та рисами особистості - стане можливим завдяки поєднанню роботів Optimus та інтерфейсу мозок-комп'ютер Neuralink. А саме "копію розуму" можна буде перенести у роботизоване тіло.

Думаю, колись, якщо ви захочете бути завантаженим у тіло робота, я думаю, це стане можливим - сказав Маск.

Він підкреслив, що така копія не буде повністю ідентичною людині, адже ментальний знімок не може бути точним і існування в тілі робота впливатиме на поведінку.

Маск також зауважив, що ідея тотожності особистості не є сталою, адже в природних умовах людина змінюється з плином часу. На його думку, це ставить під питання, наскільки точно потрібно відтворювати свідомість, щоб вважати її продовженням особи.

Технологія Neuralink, яку Маск згадав у своїй відповіді, передбачає створення імплантів, що дають змогу передавати сигнали між мозком і комп’ютером. У поєднанні з роботами Optimus це формує концепцію цифрової присутності людини поза біологічним тілом.

Маск переконаний, що такі роботи можуть суттєво змінити соціальну структуру, зокрема допомогти "покінчити з бідністю". За його словами, роботи візьмуть на себе фізичну працю, а люди зможуть зосередитися на творчості, освіті та науці. Він також наголосив, що Tesla прагне зробити Optimus настільки доступним, щоб кожна сім'я могла мати власного робота, і назвав цей проєкт "важливішим за автомобільний бізнес".

Попри футуристичність заяв, Маск наполягає, що йдеться не про фантастику. Він вважає, що технології, які зараз розробляються, можуть у перспективі змінити уявлення про людське існування. Зокрема, про те, що таке праця, і як може виглядати ідентичність у світі, де свідомість не обмежена біологічним тілом.

Поки що ідея перенесення свідомості залишається гіпотетичною, але Маск не виключає її реалізації в межах двох десятиліть. У цьому контексті Optimus розглядається не лише як технічний продукт, а як потенційна платформа для радикальних змін у взаємодії людини з технологіями.

Optimus - двоногий робот Tesla, представлений у 2021 році. Він має зріст близько 173 см, вагу 56 кг і призначений для виконання рутинних або небезпечних завдань: транспортування вантажів, збирання деталей, допомога в побуті. Його система штучного інтелекту базується на тій самій технології, що використовується в автопілоті автомобілів Tesla. У майбутньому компанія планує зробити Optimus доступним для домашнього використання.

Ілон Маск заявив, що роботи Optimus забезпечать до 80% вартості Tesla, попри спад продажів електрокарів. Поставки роботів іншим компаніям можуть початися у другій половині 2026 року.

