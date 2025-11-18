Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск

В течение следующих 20 лет люди смогут загружать свое сознание в робота-гуманоида Optimus. Об этом заявил Илон Маск, передает УНН со ссылкой на Yahoo Tech.

На встрече акционеров Tesla Илон Маск сообщил, что в течение следующих 20 лет люди смогут загружать свой разум в человекоподобного робота Optimus от Tesla. По его мнению, создание цифровой копии сознания - включая воспоминания и черты личности - станет возможным благодаря сочетанию роботов Optimus и интерфейса мозг-компьютер Neuralink. А именно "копию разума" можно будет перенести в роботизированное тело.

Думаю, когда-нибудь, если вы захотите быть загруженным в тело робота, я думаю, это станет возможным - сказал Маск.

Он подчеркнул, что такая копия не будет полностью идентичной человеку, ведь ментальный снимок не может быть точным и существование в теле робота будет влиять на поведение.

Маск также отметил, что идея тождественности личности не является постоянной, ведь в естественных условиях человек меняется с течением времени. По его мнению, это ставит под вопрос, насколько точно нужно воспроизводить сознание, чтобы считать его продолжением личности.

Технология Neuralink, которую Маск упомянул в своем ответе, предусматривает создание имплантов, позволяющих передавать сигналы между мозгом и компьютером. В сочетании с роботами Optimus это формирует концепцию цифрового присутствия человека вне биологического тела.

Маск убежден, что такие роботы могут существенно изменить социальную структуру, в частности помочь "покончить с бедностью". По его словам, роботы возьмут на себя физический труд, а люди смогут сосредоточиться на творчестве, образовании и науке. Он также подчеркнул, что Tesla стремится сделать Optimus настолько доступным, чтобы каждая семья могла иметь собственного робота, и назвал этот проект "более важным, чем автомобильный бизнес".

Несмотря на футуристичность заявлений, Маск настаивает, что речь идет не о фантастике. Он считает, что технологии, которые сейчас разрабатываются, могут в перспективе изменить представление о человеческом существовании. В частности, о том, что такое труд, и как может выглядеть идентичность в мире, где сознание не ограничено биологическим телом.

Пока что идея переноса сознания остается гипотетической, но Маск не исключает ее реализации в пределах двух десятилетий. В этом контексте Optimus рассматривается не только как технический продукт, а как потенциальная платформа для радикальных изменений во взаимодействии человека с технологиями.

Справка

Optimus - двуногий робот Tesla, представленный в 2021 году. Он имеет рост около 173 см, вес 56 кг и предназначен для выполнения рутинных или опасных задач: транспортировки грузов, сборки деталей, помощи в быту. Его система искусственного интеллекта базируется на той же технологии, что используется в автопилоте автомобилей Tesla. В будущем компания планирует сделать Optimus доступным для домашнего использования.

Напомним

Илон Маск заявил, что роботы Optimus обеспечат до 80% стоимости Tesla, несмотря на спад продаж электрокаров. Поставки роботов другим компаниям могут начаться во второй половине 2026 года.

