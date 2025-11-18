Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск

$42.040.02
48.980.10
ukenru
17 ноября, 16:21 • 16673 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 33058 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 29564 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 30412 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 28463 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 22340 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 53511 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26267 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19982 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22514 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3м/с
83%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сравнил Украину с алкоголиком, а помощь ЕС с ящиком водки: Орбан цинично отреагировал на письмо президента Еврокомиссии17 ноября, 18:41 • 5180 просмотра
Избрание меры пресечения Чернышову: суд объявил о паузе в заседании до завтра17 ноября, 19:04 • 7540 просмотра
Ученые обнаружили затерянный континент Земли, исчезнувший 155 миллионов лет назад17 ноября, 19:09 • 9502 просмотра
Конгресс США начал работу по продвижению законопроекта о жестких санкциях против России - Грэм17 ноября, 19:24 • 2652 просмотра
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной01:39 • 10707 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 53506 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 87001 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 79973 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 137104 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 114643 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Борис Писториус
Олег Синегубов
Джо Байден
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 21647 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 30234 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 30705 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 24323 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 43466 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Холм
Хранитель
MIM-104 Patriot

Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Илон Маск заявил, что люди смогут загружать свой разум в робота Optimus от Tesla в течение 20 лет. Это станет возможным благодаря сочетанию роботов Optimus и интерфейса мозг-компьютер Neuralink, что позволит перенести "копию разума" в роботизированное тело.

Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск

В течение следующих 20 лет люди смогут загружать свое сознание в робота-гуманоида Optimus. Об этом заявил Илон Маск, передает УНН со ссылкой на Yahoo Tech.

Детали

На встрече акционеров Tesla Илон Маск сообщил, что в течение следующих 20 лет люди смогут загружать свой разум в человекоподобного робота Optimus от Tesla. По его мнению, создание цифровой копии сознания - включая воспоминания и черты личности - станет возможным благодаря сочетанию роботов Optimus и интерфейса мозг-компьютер Neuralink. А именно "копию разума" можно будет перенести в роботизированное тело.

Думаю, когда-нибудь, если вы захотите быть загруженным в тело робота, я думаю, это станет возможным

- сказал Маск.

Он подчеркнул, что такая копия не будет полностью идентичной человеку, ведь ментальный снимок не может быть точным и существование в теле робота будет влиять на поведение.

Маск также отметил, что идея тождественности личности не является постоянной, ведь в естественных условиях человек меняется с течением времени. По его мнению, это ставит под вопрос, насколько точно нужно воспроизводить сознание, чтобы считать его продолжением личности.

Tesla Optimus теперь готовит ужин и убирает: впечатляющие навыки робота 21.05.25, 11:17 • 2428 просмотров

Технология Neuralink, которую Маск упомянул в своем ответе, предусматривает создание имплантов, позволяющих передавать сигналы между мозгом и компьютером. В сочетании с роботами Optimus это формирует концепцию цифрового присутствия человека вне биологического тела.

Маск убежден, что такие роботы могут существенно изменить социальную структуру, в частности помочь "покончить с бедностью". По его словам, роботы возьмут на себя физический труд, а люди смогут сосредоточиться на творчестве, образовании и науке. Он также подчеркнул, что Tesla стремится сделать Optimus настолько доступным, чтобы каждая семья могла иметь собственного робота, и назвал этот проект "более важным, чем автомобильный бизнес".

Optimus от Tesla впечатляет танцевальными движениями в новом видео Илона Маска13.05.25, 13:37 • 6816 просмотров

Несмотря на футуристичность заявлений, Маск настаивает, что речь идет не о фантастике. Он считает, что технологии, которые сейчас разрабатываются, могут в перспективе изменить представление о человеческом существовании. В частности, о том, что такое труд, и как может выглядеть идентичность в мире, где сознание не ограничено биологическим телом.

Пока что идея переноса сознания остается гипотетической, но Маск не исключает ее реализации в пределах двух десятилетий. В этом контексте Optimus рассматривается не только как технический продукт, а как потенциальная платформа для радикальных изменений во взаимодействии человека с технологиями.

Справка

Optimus - двуногий робот Tesla, представленный в 2021 году. Он имеет рост около 173 см, вес 56 кг и предназначен для выполнения рутинных или опасных задач: транспортировки грузов, сборки деталей, помощи в быту. Его система искусственного интеллекта базируется на той же технологии, что используется в автопилоте автомобилей Tesla. В будущем компания планирует сделать Optimus доступным для домашнего использования.

Напомним

Илон Маск заявил, что роботы Optimus обеспечат до 80% стоимости Tesla, несмотря на спад продаж электрокаров. Поставки роботов другим компаниям могут начаться во второй половине 2026 года.

Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg24.10.25, 20:49 • 5327 просмотров

Вита Зеленецкая

Технологии
Техника
Тесла, Инк.
Нейралинк
Илон Маск