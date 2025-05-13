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Optimus от Tesla впечатляет танцевальными движениями в новом видео Илона Маска

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Илон Маск продемонстрировал видео танцующего робота Optimus, который показывает значительный прогресс в машинном обучении. Ранее робот мог присматривать за детьми и убирать.

Optimus от Tesla впечатляет танцевальными движениями в новом видео Илона Маска

Илон Маск поделился видео, на котором человекоподобный робот Tesla Optimus исполняет танец.

Передает УНН со ссылкой на запись в сети Х на странице Elon Musk.

Детали

Технологический магнат Илон Маск поделился видео на своем аккаунте в сети X, на котором можно увидеть танцующего робота Optimus. Ранее было известно, что человекоподобный робот постепенно совершенствуется: гуманоид имеет "навыки", как ухаживать за детьми, Optimus также способен убирать дома. В целом он достиг значительного прогресса с момента своего анонса.

На видео, распространенном недавно, видно, как робот плавно танцует, и в очередной раз свидетельствует о значительном скачке в возможностях машинного обучения.

Напомним

УНН передавал, что компания Tesla Илона Маска представила следующее поколение своего робота под названием Optimus Gen 2, который может помогать людям в различных сферах, таких как производство, строительство, здравоохранение и развлечения

Игорь Тележников

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