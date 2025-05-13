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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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Optimus від Tesla вражає танцювальними рухами у новому відео Ілона Маска

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Ілон Маск продемонстрував відео танцюючого робота Optimus, який показує значний прогрес у машинному навчанні. Раніше робот міг доглядати за дітьми та прибирати.

Optimus від Tesla вражає танцювальними рухами у новому відео Ілона Маска

Ілон Маск поділився відео, на якому людиноподібний робот Tesla Optimus виконує танець.

Передає УНН із посиланням на дрпис у мережі Х на сторінці Elon Musk.

Деталі

Технологічний магнат Ілон Маск поділився відео на своєму акаунті у мережі X, на якому можна побачити танцюючого робота Optimus. Раніше було відомо, що людиноподібний робот поступово вдосконалюється: гуманоїд має "навички", як доглядати за дітьми, Optimus також здатен прибирати вдома. Загалом він досяг значного прогресу з моменту свого анонсу.

На відео, поширеному нещодавно, видно, як робот плавно танцює, і вкотре свідчить про значний стрибок у можливостях машинного навчання.

Нагадаємо

УНН передавав, що компанія Tesla Ілона Маска представила наступне покоління свого робота під назвою Optimus Gen 2, який може допомагати людям у різних сферах, таких як виробництво, будівництво, охорона здоров’я та розваги

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