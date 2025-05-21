Tesla Optimus тепер готує вечерю та прибирає: вражаючі навички робота

Компанія Tesla вкотре привернула увагу світу технологій своїм людиноподібним роботом Optimus. У нових відео гуманоїд продемонстрував здатність виконувати повсякденні завдання з вражаючою ефективністю.

Передає УНН із посиланням на сторінку Optimus у мережі Х.

Деталі

Продемонструвавши свої дивовижні танцювальні навички в серії відеороликів, Optimus також довів, що може прибирати і виконувати різні дії для приготування вечері. І все це - з великою майстерністю, як для людиноподібного робота.

Керуючись інструкціями природною мовою, Optimus спорожнює сміттєвий бак, миє стіл совок та щіткою, а також рве паперовий рушник. Крім того робот компанії Tesla перемішує їжу в каструлі та пилососить.

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У коментарях у мережі з'являються схвальні оцінки:

Демонстрації не тільки підкреслюють маневреність і координацію робота, а й відображають значні досягнення в галузі машинного навчання і перенесення результатів моделювання в реальне життя.

Що ж, можна визнати, що наочні універсальні можливості цілком можуть зробити революцію у сфері послуг і промисловості. Optimus має всі шанси стати незамінним помічником у виконанні завдань, що вимагають точності та ефективності.

Нагадаємо

Кім Кардаш'ян знялася у фотосесії з людиноподібним роботом Tesla Optimus. Фотографії викликали суперечки та критику в соціальних мережах через провокаційні образи.

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