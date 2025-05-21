Tesla Optimus тепер готує вечерю та прибирає: вражаючі навички робота
Київ • УНН
Людиноподібний робот Optimus від Tesla продемонстрував здатність готувати вечерю, прибирати та виконувати інші повсякденні завдання. Робот керується інструкціями природною мовою.
Компанія Tesla вкотре привернула увагу світу технологій своїм людиноподібним роботом Optimus. У нових відео гуманоїд продемонстрував здатність виконувати повсякденні завдання з вражаючою ефективністю.
Передає УНН із посиланням на сторінку Optimus у мережі Х.
Деталі
Продемонструвавши свої дивовижні танцювальні навички в серії відеороликів, Optimus також довів, що може прибирати і виконувати різні дії для приготування вечері. І все це - з великою майстерністю, як для людиноподібного робота.
Керуючись інструкціями природною мовою, Optimus спорожнює сміттєвий бак, миє стіл совок та щіткою, а також рве паперовий рушник. Крім того робот компанії Tesla перемішує їжу в каструлі та пилососить.
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У коментарях у мережі з'являються схвальні оцінки:
Демонстрації не тільки підкреслюють маневреність і координацію робота, а й відображають значні досягнення в галузі машинного навчання і перенесення результатів моделювання в реальне життя.
Що ж, можна визнати, що наочні універсальні можливості цілком можуть зробити революцію у сфері послуг і промисловості. Optimus має всі шанси стати незамінним помічником у виконанні завдань, що вимагають точності та ефективності.
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