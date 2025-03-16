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Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Київ • УНН

 • 104675 перегляди

Кім Кардаш'ян знялася у фотосесії з людиноподібним роботом Tesla Optimus. Фотографії викликали суперечки та критику в соціальних мережах через провокаційні образи.

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян і гуманоїдний робот Tesla на ім'я Оптимус знялися у фотосесії, в якій позували так, ніби вони романтична пара. У п'ятницю зірка поділилася в Instagram фотографіями зі зйомки, чим викликала різні суперечки.

Передає УНН із посиланням на сторінку Кім Кардаш'ян у соцмережі та видання infobae.

Світська левиця Кім Кардаш'ян знову привернула до себе увагу в соціальних мережах після того, як знялася у фотосесії для журналу Perfect Magazine, яка присвячена людиноподібному роботу Tesla і довгоочікуваному автомобілю автовиробника - Cybertruck.

На знімках, якими знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті, видно, як Кардаш'ян і людиноподібний робот Tesla Optimus обіймаються в ліжку, роблять селфі та тримаються за руки.

У коментарях в Instagram з'явились реакції, більш схожі на суперечливе ставлення до нового фото-проєкту  відомої світської левиці.

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"Ви все робите за гроші, чи не так?", - каже один. "Я розчарований. Я більше не буду вас підтримувати, це точно", - пише інший користувач; "Соромно в цей час позувати з таким", каже третій коментатор. Крім того були більш радикальні порівняння, як то "Кім Кардашьян підтримує фашистів", або нагадування: "Кім, там люди помирають..."

Чи хотіла Кім Кардаш'ян зробити політичну заяву, не зрозуміло.

Я думаю, що головний жарт цієї зйомки з роботом полягає в тому, що я сама відчуваю себе роботом

- сказала вона в інтерв'ю журналу “Perfect Magazine”.

Довідково

Cybertruck, новітній пікап Tesla, виділяється своїм авангардним дизайном і технологією автономного водіння.

За даними офіційного сайту компанії, цей автомобіль доступний у двох версіях: Cyberbeast вартістю 99 990 доларів США і повнопривідна модель вартістю 79 990 доларів США без урахування пільг і знижок Tesla.

Основна відмінність між двома моделями полягає в їхній продуктивності та технічних характеристиках.

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Cyberbeast орієнтований на забезпечення більш високої продуктивності, більшого прискорення, потужності та вантажопідйомності, що робить його ідеальним для роботи в складних умовах.

Повнопривідна модель являє собою більш доступний і функціональний варіант, що робить її придатною для тих, хто шукає універсальний і ефективний транспортний засіб для повсякденного використання.

Нагадаємо

Кім Кардаш'ян опублікувала фото зі зйомок кліпу "Santa Baby", де вона з'являється в бежевому бралеті та легінсах. Відео, зняте в стилі старих VHS-касет, викликало обурення через провокаційні сцени та участь Маколея Калкіна.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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