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Кім Кардаш'ян знялась у провокаційному різдвяному кліпі з Маколеєм Калкіним

Кім Кардаш'ян знялась у провокаційному різдвяному кліпі з Маколеєм Калкіним

Київ • УНН

 • 116892 перегляди

Кім Кардаш'ян опублікувала фото зі зйомок кліпу "Santa Baby", де вона з'являється в бежевому бралеті та легінсах. Відео, зняте в стилі старих VHS-касет, викликало обурення через провокаційні сцени та участь Маколея Калкіна.

Кім Кардаш’ян шокувала новими фото зі зйомок провокаційного різдвяного кліпу. Одне з фото викликало найбільше обурення — Кім Кардаш’ян сидить у мінімалістичній різдвяній сцені, одягнена в бежевий бралет, який підкреслює її глибоке декольте.

Кім опублікувала фото в Instagram, передає УНН

Деталі

Кім Кардашян продовжує привертати увагу завдяки своєму провокаційному кліпу до пісні "Santa Baby". На фото зі зйомок кліпу Кім повзає по брудній підлозі старого будинку, який деякі глядачі порівняли з "будинком для наркозалежних".

Маколей Калкін, який з'являється в кінці кліпу, також був помічений на знімальному майданчику.

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Кім змінила свій образ, замінивши чорне волосся на платиновий блонд до плечей. Вона додала кольору скромному вбранню, надівши короткий кардиган блакитного кольору, який зняла з плечей, щоб продемонструвати струнку фігуру.

До бралету Кім доповнила образ бежевими легінсами, що підкреслюють її форми, і світло-рожевими гетрами в стилі 1980-х. В образі також були білі туфлі на низькому каблуці. В одному з підписів Кім зробила посилання на фразу з фільму "Один вдома" Маколея Калкіна, написавши:

"BTS, ви брудні тварюки!"

Шокуючий кліп, натхнений роботами Девіда Лінча та низькобюджетними жахами, був знятий Надією Лі Коен і Чарлі Денісом, які разом з Кім обговорювали кадри на кухні в будинку. Вони сиділи на забрудненому килимі поруч із маленькою ялинкою, переглядаючи свої телефони.

Одне з фото Кім у Instagram Stories показує її лише ззаду, коли вона повзає по підлозі, засипаній соломою, у кліпі також є актори, що грають Йосипа та Діву Марію.

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У відео Кім повзає через купу купюр, що викликало критику від фанатів, які порівняли зйомки з наркокімнатою. У старомодній кухні Кім позувала біля дверей поряд з чоловіками в костюмах бізнесменів, що говорять по телефонах.

Кліп був оброблений з ефектами старого відео, створюючи враження, що його знайшли на VHS-касеті, яку десятиліттями не переглядали. В кінці з'являється Маколей Калкін в костюмі Санти, який знімає все на камеру Sony.

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Незважаючи на те, що він носить традиційний червоний костюм, але на Санту він не схожий. У нього немає шапки або бороди.

Кліп викликав обурення у багатьох фанатів, які вважали його "демонічним" і "тривожним".

Один з користувачів написав: 

Це тривожно. І вона стверджує, що є християнкою. Це абсурд

Інші назвали відео "кошмаром" і обурювались, що гроші, витрачені на його створення, могли б бути використані з користю.

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Однак деякі глядачі вважають, що Кім могла спробувати критично осмислити комерціалізацію Різдва, оскільки вона не раз відкрито говорила про свою християнську віру.

Нагадаємо

Кім Кардаш'ян викликала бурхливе обговорення через фотосесію у білизні з чотками. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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