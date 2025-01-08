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Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Киев  •  УНН

 • 1890 просмотра

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Ким Кардашьян опубликовала фото со съемок клипа «Santa Baby», где она появляется в бежевом браслете и леггинсах. Видео, снятое в стиле старых VHS-кассет, вызвало возмущение из-за провокационных сцен и участия Маколея Калкина.

Ким Кардашьян шокировала новыми фото со съемок провокационного рождественского клипа. Одно из фото вызвало наибольшее возмущение - Ким Кардашьян сидит в минималистичной рождественской сцене, одетая в бежевый бралетт, который подчеркивает ее глубокое декольте.

Ким опубликовала фото в Instagram, передает УНН

Детали

Ким Кардашян продолжает привлекать внимание благодаря своему провокационному клипу к песне "Santa Baby". На фото со съемок клипа Ким ползает по грязному полу старого дома, который некоторые зрители сравнили с "домом для наркозависимых".

Маколей Калкин, который появляется в конце клипа, также был замечен на съемочной площадке.

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Ким изменила свой образ, заменив черные волосы на платиновый блонд до плеч. Она добавила цвета скромному наряду, надев короткий кардиган голубого цвета, который сняла с плеч, чтобы продемонстрировать стройную фигуру.

К бралету Ким дополнила образ бежевыми леггинсами, подчеркивающими ее формы, и светло-розовыми гетрами в стиле 1980-х. В образе также были белые туфли на низком каблуке. В одной из подписей Ким сделала ссылку на фразу из фильма "Один дома" Маколея Калкина, написав:

"BTS, вы грязные твари!"

Шокирующий клип, вдохновленный работами Дэвида Линча и низкобюджетными ужасами, был снят Надей Ли Коэн и Чарли Денисом, которые вместе с Ким обсуждали кадры на кухне в доме. Они сидели на испачканном ковре рядом с маленькой елкой, просматривая свои телефоны.

Одно из фото Ким в Instagram Stories показывает ее только сзади, когда она ползает по полу, засыпанному соломой, в клипе также есть актеры, играющие Иосифа и Деву Марию.

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В видео Ким ползает через кучу купюр, что вызвало критику от фанатов, которые сравнили съемки с наркокомнатой. В старомодной кухне Ким позировала у дверей рядом с мужчинами в костюмах бизнесменов, говорящих по телефонам.

Клип был обработан с эффектами старого видео, создавая впечатление, что его нашли на VHS-кассете, которую десятилетиями не пересматривали. В конце появляется Маколей Калкин в костюме Санты, который снимает все на камеру Sony.

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Несмотря на то, что он носит традиционный красный костюм, но на Санту он не похож. У него нет шапки или бороды.

Клип вызвал возмущение у многих фанатов, которые посчитали его "демоническим" и "тревожным".

Один из пользователей написал: 

Это тревожно. И она утверждает, что она христианка. Это абсурд

Другие назвали видео "кошмаром" и возмущались, что деньги, потраченные на его создание, могли бы быть использованы с пользой.

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Однако некоторые зрители считают, что Ким могла попытаться критически осмыслить коммерциализацию Рождества, поскольку она не раз открыто говорила о своей христианской вере.

Напомним,

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четок. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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