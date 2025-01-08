Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян шокировала новыми фото со съемок провокационного рождественского клипа. Одно из фото вызвало наибольшее возмущение - Ким Кардашьян сидит в минималистичной рождественской сцене, одетая в бежевый бралетт, который подчеркивает ее глубокое декольте.

Ким опубликовала фото в Instagram, передает УНН.

Детали

Ким Кардашян продолжает привлекать внимание благодаря своему провокационному клипу к песне "Santa Baby". На фото со съемок клипа Ким ползает по грязному полу старого дома, который некоторые зрители сравнили с "домом для наркозависимых".

Маколей Калкин, который появляется в конце клипа, также был замечен на съемочной площадке.

Ким изменила свой образ, заменив черные волосы на платиновый блонд до плеч. Она добавила цвета скромному наряду, надев короткий кардиган голубого цвета, который сняла с плеч, чтобы продемонстрировать стройную фигуру.

К бралету Ким дополнила образ бежевыми леггинсами, подчеркивающими ее формы, и светло-розовыми гетрами в стиле 1980-х. В образе также были белые туфли на низком каблуке. В одной из подписей Ким сделала ссылку на фразу из фильма "Один дома" Маколея Калкина, написав:

"BTS, вы грязные твари!"

Шокирующий клип, вдохновленный работами Дэвида Линча и низкобюджетными ужасами, был снят Надей Ли Коэн и Чарли Денисом, которые вместе с Ким обсуждали кадры на кухне в доме. Они сидели на испачканном ковре рядом с маленькой елкой, просматривая свои телефоны.

Одно из фото Ким в Instagram Stories показывает ее только сзади, когда она ползает по полу, засыпанному соломой, в клипе также есть актеры, играющие Иосифа и Деву Марию.

В видео Ким ползает через кучу купюр, что вызвало критику от фанатов, которые сравнили съемки с наркокомнатой. В старомодной кухне Ким позировала у дверей рядом с мужчинами в костюмах бизнесменов, говорящих по телефонам.

Клип был обработан с эффектами старого видео, создавая впечатление, что его нашли на VHS-кассете, которую десятилетиями не пересматривали. В конце появляется Маколей Калкин в костюме Санты, который снимает все на камеру Sony.

Несмотря на то, что он носит традиционный красный костюм, но на Санту он не похож. У него нет шапки или бороды.

Клип вызвал возмущение у многих фанатов, которые посчитали его "демоническим" и "тревожным".

Один из пользователей написал:

Это тревожно. И она утверждает, что она христианка. Это абсурд

Другие назвали видео "кошмаром" и возмущались, что деньги, потраченные на его создание, могли бы быть использованы с пользой.

Однако некоторые зрители считают, что Ким могла попытаться критически осмыслить коммерциализацию Рождества, поскольку она не раз открыто говорила о своей христианской вере.

Напомним,

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четок.