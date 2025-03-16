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Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Киев • УНН

 • 104666 просмотра

Ким Кардашьян снялась в фотосессии с человекоподобным роботом Tesla Optimus. Фотографии вызвали споры и критику в социальных сетях из-за провокационных образов.

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян и гуманоидный робот Tesla по имени Оптимус снялись в фотосессии, в которой позировали так, будто они романтическая пара. В пятницу звезда поделилась в Instagram фотографиями со съемки, чем вызвала разные споры.

Передает УНН со ссылкой на страницу Ким Кардашьян в соцсети и издание infobae.

Светская львица Ким Кардашьян снова привлекла к себе внимание в социальных сетях после того, как снялась в фотосессии для журнала Perfect Magazine, которая посвящена человекоподобному роботу Tesla и долгожданному автомобилю автопроизводителя - Cybertruck.

На снимках, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте, видно, как Кардашьян и человекоподобный робот Tesla Optimus обнимаются в кровати, делают селфи и держатся за руки.

В комментариях в Instagram появились реакции, более похожие на спорное отношение к новому фото-проекту  известной светской львицы.

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"Вы все делаете за деньги, не так ли?", - говорит один. "Я разочарован. Я больше не буду вас поддерживать, это точно", - пишет другой пользователь; "Стыдно в это время позировать с таким", говорит третий комментатор. Кроме того были более радикальные сравнения, как то "Ким Кардашьян поддерживает фашистов", или напоминание: "Ким, там люди умирают..."

Хотела ли Ким Кардашьян сделать политическое заявление, не понятно.

Я думаю, что главная шутка этой съемки с роботом заключается в том, что я сама чувствую себя роботом

- сказала она в интервью журналу “Perfect Magazine”.

Справочно

Cybertruck, новейший пикап Tesla, выделяется своим авангардным дизайном и технологией автономного вождения.

По данным официального сайта компании, этот автомобиль доступен в двух версиях: Cyberbeast стоимостью 99 990 долларов США и полноприводная модель стоимостью 79 990 долларов США без учета льгот и скидок Tesla.

Основное отличие между двумя моделями заключается в их производительности и технических характеристиках.

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Cyberbeast ориентирован на обеспечение более высокой производительности, большего ускорения, мощности и грузоподъемности, что делает его идеальным для работы в сложных условиях.

Полноприводная модель представляет собой более доступный и функциональный вариант, что делает ее пригодной для тех, кто ищет универсальное и эффективное транспортное средство для повседневного использования.

Напомним

Ким Кардашьян опубликовала фото со съемок клипа "Santa Baby", где она появляется в бежевом бралете и леггинсах. Видео, снятое в стиле старых VHS-кассет, вызвало возмущение из-за провокационных сцен и участия Маколея Калкина.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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