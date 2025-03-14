Tesla начнет производство более дешевой версии Model Y

Компания Tesla будет производить более дешевую версию электромобиля Model Y в Шанхае. Таким образом производитель электромобилей стремится отвоевать позиции на своем втором по величине рынке, которые были потеряны во время ценовой войны, сообщает УНН со ссылкой на Рolitico.

Американский производитель электромобилей разрабатывает модель в рамках проекта, который имеет кодовое название "E41". Новая разработка будет изготавливаться с использованием существующих производственных линий. Массовое производство стартует в 2026 году на крупнейшем заводе Tesla, который расположен во Фримонте, Калифорния.

Знакомые с этим проектом функционеры компании сообщают, что автомобиль будет меньше и по крайней мере на 20% дешевле, чем обновленная Model Y, выпущенная в конце прошлого года. Модель Y, среднеразмерный внедорожник, стоит от 36 351 доллар.

Шанхайская продукция в основном будет продаваться в Китае, чтобы защитить долю рынка. Также известно, что модель будет производиться в Европе и Северной Америке.

Генеральный директор Илон Маск в январе заявил, что Tesla представит более дешевые модели в первой половине 2025 года, но не уточнил размер снижения затрат, цены, размеры или спецификации.

Стоит отметить, что Model Y был самым продаваемым автомобилем в Китае в 2023 и 2024 годах, но он столкнулся с мощной конкуренцией со стороны китайских компаний, которые выпустили не менее шести аналогичных моделей за прошлый год.

Дополнение

Компания Tesla выразила обеспокоенность администрации президента США Дональда Трампа относительно возможных убытков для американских экспортеров из-за торговой войны и экономических контрмер. Производитель электромобилей опасается вероятного роста расходов.

Недавно Дональд Трамп приобрел новую Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании по производству электромобилей Илона Маска. Сам Маск помог Трампу выбрать авто на подъезде к Белому дому. Выбор президента США остановился на блестящем красном седане Model S.