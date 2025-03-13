Tesla застерігає Трампа про ризики торговельної війни для експортерів США

Виробник електромобілів Tesla звернувся до адміністрації Дональда Трампа з попередженням про можливі наслідки торговельної політики США. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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У листі компанія висловила занепокоєння, що торговельна війна може призвести до економічних контрзаходів з боку інших країн, які завдадуть шкоди американським експортерам, зокрема й Tesla.

Було зазначено, що компанія підтримує принципи чесної торгівлі, але наголошує на ризиках непропорційного впливу відповідних санкцій на американські підприємства. Особливо Tesla турбує зростання витрат на виробництво в США, що може негативно позначитися на конкурентоспроможності її продукції.

Лист залишився без підпису. За даними джерела, співробітники Tesla побоюються можливих наслідків, зокрема звільнень.

Тиск на Tesla посилюється на тлі політичної активності Ілона Маска. Його підтримка Дональда Трампа викликала неоднозначну реакцію, що вже призвело до зниження ринкової вартості компанії та бойкоту її продукції серед певних споживачів.

Нагадаємо

Нещодавно Дональд Трамп придбав нову Tesla, щоб продемонструвати свою підтримку компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска. Сам Маск допоміг Трампу обрати авто на під’їзді до Білого дому. Вибір президента США зупинився на блискучому червоному седані Model S.

Трамп пообіцяв придбати новий автомобіль Tesla на підтримку Маска