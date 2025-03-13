Tesla предостерегает Трампа о рисках торговой войны для экспортеров США

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17186 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32541 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66884 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216514 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124326 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393047 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311901 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214020 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244358 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255202 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133817 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16071 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12753 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15542 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 13031 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133899 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216514 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393047 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255127 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311901 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3914 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15600 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46961 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72415 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57475 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Tesla предостерегает Трампа о рисках торговой войны для экспортеров США

Киев • УНН

 • 17499 просмотра

Tesla выразила обеспокоенность администрации Трампа относительно возможных убытков для американских экспортеров из-за торговой войны и экономических контрмер. Компания опасается роста расходов и потери конкурентоспособности.

Tesla предостерегает Трампа о рисках торговой войны для экспортеров США

Производитель электромобилей Tesla обратился к администрации Дональда Трампа с предупреждением о возможных последствиях торговой политики США. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

В письме компания выразила обеспокоенность, что торговая война может привести к экономическим контрмерам со стороны других стран, которые нанесут ущерб американским экспортерам, в том числе и Tesla. 

Было отмечено, что компания поддерживает принципы честной торговли, но отмечает риски непропорционального влияния соответствующих санкций на американские предприятия. Особенно Tesla беспокоит рост затрат на производство в США, что может негативно сказаться на конкурентоспособности ее продукции. 

Письмо осталось без подписи. По данным источника, сотрудники Tesla опасаются возможных последствий, в частности увольнений.

Давление на Tesla усиливается на фоне политической активности Илона Маска. Его поддержка Дональда Трампа вызвала неоднозначную реакцию, что уже привело к снижению рыночной стоимости компании и бойкоту ее продукции среди определенных потребителей.

Напомним

Недавно Дональд Трамп приобрел новую Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании по производству электромобилей Илона Маска. Сам Маск помог Трампу выбрать авто на подъезде к Белому дому. Выбор президента США остановился на блестящем красном седане Model S.

Трамп пообещал приобрести новый автомобиль Tesla в поддержку Маска11.03.25, 11:25 • 14202 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Tesla Inc
Дональд Трамп
Элон Маск
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20