Tesla предостерегает Трампа о рисках торговой войны для экспортеров США
Киев • УНН
Tesla выразила обеспокоенность администрации Трампа относительно возможных убытков для американских экспортеров из-за торговой войны и экономических контрмер. Компания опасается роста расходов и потери конкурентоспособности.
Производитель электромобилей Tesla обратился к администрации Дональда Трампа с предупреждением о возможных последствиях торговой политики США. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
В письме компания выразила обеспокоенность, что торговая война может привести к экономическим контрмерам со стороны других стран, которые нанесут ущерб американским экспортерам, в том числе и Tesla.
Было отмечено, что компания поддерживает принципы честной торговли, но отмечает риски непропорционального влияния соответствующих санкций на американские предприятия. Особенно Tesla беспокоит рост затрат на производство в США, что может негативно сказаться на конкурентоспособности ее продукции.
Письмо осталось без подписи. По данным источника, сотрудники Tesla опасаются возможных последствий, в частности увольнений.
Давление на Tesla усиливается на фоне политической активности Илона Маска. Его поддержка Дональда Трампа вызвала неоднозначную реакцию, что уже привело к снижению рыночной стоимости компании и бойкоту ее продукции среди определенных потребителей.
Напомним
Недавно Дональд Трамп приобрел новую Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании по производству электромобилей Илона Маска. Сам Маск помог Трампу выбрать авто на подъезде к Белому дому. Выбор президента США остановился на блестящем красном седане Model S.
Трамп пообещал приобрести новый автомобиль Tesla в поддержку Маска11.03.25, 11:25 • 14202 просмотра