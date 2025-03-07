"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

Бен Аффлек и его бывшая жена Дженнифер Гарнер активно проводят время вместе как семья. Сообщается, что другая бывшая Аффлека, Дженнифер Лопес, очень сердита из-за этого.

Передает УНН со ссылкой на Page Six.

Источник сообщает Page Six, что Дженнифер Лопес "не в восторге от постоянного просмотра фотографий" своего бывшего Бена Аффлека и его бывшей Дженнифер Гарнер.

Аффлек и Гарнер, обоим по 52 года, проводят много времени вместе, что генерирует заголовки и даже вызывает некоторые предположения о чувствах Аффлека к его первой бывшей жене.

Одна из самых известных голливудских пар

Когда-то их считали одной из самых известных пар Голливуда: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. После разрыва помолвки в начале 2000-х в 2021 году произошло большое возвращение любви, а летом следующего года они поженились.

В августе 2024 года Дженнифер Лопес подала на развод после многочисленных предположений о супружеском кризисе. Развод Лопес и Аффлека стал окончательным лишь 20 февраля.

Актер Бэтмена и мать его детей снова вместе и улыбаются

Сейчас Бен Аффлек проводит много времени со своей экс-женой Дженнифер Гарнер, американской актрисой, которая является лауреаткой премии "Золотой глобус".

Аффлек и Гарнер, которые были женаты с 2005 по 2015 год.

В ноябре обе звезды вместе отметили День благодарения. Празднуя временное возвращение их старшей дочери Вайолет в колледж.

Вся семья была объединена в связи с потерей своего любимого питомца Берди, девятилетнего золотистого ретривера, чья смерть оставила глубокую пустоту в семье Гарнер.

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Недавно было замечено, как Аффлек и Гарнер смеются и тайно общаются во время празднования дня рождения своего младшего сына в пейнтбольном парке в Лос-Анджелесе.

Одно из изображений, которое привлекло наибольшее внимание, — это то, на котором звезда "Бэтмена" нежно обнимает мать своих детей за талию, а она целится из пейнтбольного ружья.

Источник, близкий к семье, сообщил, что Аффлек и Гарнер укрепили свою связь, особенно после недавнего развода актера.

Напомним

Дженнифер Лопес опубликовала видео с самыми яркими моментами 2024 года, где не упомянула своего мужа Бена Аффлека. В ролике показаны ее карьерные достижения, личные моменты и кадры из нового фильма.

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