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Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Киев  •  УНН

 • 15176 просмотра

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Актриса Блейк Лайвли добавила новые обвинения к иску против Джастина Бальдони относительно неподобающего поведения на съемочной площадке. В сообщениях она жаловалась на некорректные вопросы и поведение режиссера.

Голливудская актриса Блейк Лайвли внесла изменения в иск, где обвиняет своего коллегу по фильму "Брось, если любишь" Джастина Бальдони в неподобающем поведении на съемочной площадке. Об этом стало известно из обновленной судебной жалобы, поданной 20 февраля. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

24 мая 2024 года актриса отправила своей подруге сообщение, что она "плакала" после работы, в текстовом сообщении. Это стало известно  с измененной жалобой, поданной ее адвокатами во вторник вечером.

В тексте Лайвли пишет: "Я собиралась пригласить тебя завтра на съемочную площадку. Эти люди. Ого... Сегодня они как будто с ума сошли. Они оба", имея в виду 41-летнего Бальдони, который был ее партнером по фильму и режиссером, и сопродюсера Wayfarer Studios Джейми Хита.

Затем Лайвли называет Бальдони, которого она также обвинила в том, что он задал грубый вопрос о ее сексуальной жизни с Райаном Рейнольдсом, и Хита "подонками", добавляя: "Держите свои гормоны при себе. Это не мое. Мне это не нужно".

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"Я не хочу такого твоего взгляда, слов, высказываний или видео твоей обнаженной жены", имея в виду видео, которое Хит показал ей, как его жена Наташа рожает, и которое, по словам Лайвли, она изначально „посчитала" как порно. 

Согласно иску, 26 мая 2023 года ее жалобы на "неподобающее поведение" были переданы Бальдони, Хиту и руководителю Sony Энджу Джанетти. 

Во вторник вечером Лайвли внесла изменения в свой иск против Бальдони, что вызвало удивление у многих, поскольку одно из утверждений заключается в том, что последний задал очень грубый вопрос.

По словам актрисы, Бальдони пытался убедить ее имитировать оргазм перед камерой. Лайвли утверждает, что режиссер настаивал на сцене, где герои одновременно испытывают оргазм, аргументируя это собственным опытом.

В юридическом документе также говорится: "Затем Бальдони навязчиво спросил Лайвли, достигают ли она и ее муж оргазма одновременно во время полового акта, что Лайвли сочла инвазивным и отказалась обсуждать".

В ответ адвокат Бальдони раскритиковал новые обвинения, заявив, что они не имеют оснований. В то же время две актрисы из фильма якобы готовы свидетельствовать в поддержку Лайвли.

Напомним 

Адвокат американского актера Джастина Бальдони, Брайан Фридман, намекнул на серьезное финансовое давление, которое оказывает затянувшееся судебное дело с актрисой Блейк Лайвли на карьеру его клиента. 

В частности, он заявил, что Бальдони потерял значительное количество профессиональных возможностей из-за судебного дела. Он не стал раскрывать подробности будущих проектов, но подчеркнул важность профессионального восстановления для актера.

Алина Волянская

Алина Волянская

УНН Lite

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