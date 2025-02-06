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Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Киев  •  УНН

 • 27308 просмотра

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Актриса настояла на полной смене гардероба своей героини в фильме «Покинь, если любишь», что привело к перерасходу в $600 тысяч. Первоначальный бюджет на костюмы составлял всего $185 тысяч.

Блейк Лайвли настаивала на полном пересмотре гардероба своей героини в фильме «Покинь, если любишь», что привело к перерасходу более чем 600 тысяч долларов.

Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Скандалы вокруг фильма «Брось, если любишь» продолжают набирать обороты - от обвинений в сексуальных домогательствах до споров о костюмах главной героини, которые существенно повлияли на бюджет производства.  В частности, в судебных документах указано, что Блейк Лайвли настаивала на полной смене гардероба своей героини Лили Блум, что привело к перерасходу более чем 600 тысяч долларов.

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Согласно иску, Лайвли проигнорировала первоначальное видение режиссера Джастина Балдони и требовала переделки всех костюмов, над которыми команда костюмеров работала неделями. Она присылала художнице по костюмам сотни изображений, требуя изменить стиль своего персонажа.

В результате гардероб пришлось обновлять, что не только превысило бюджет, но и забрало дополнительное время и ресурсы.

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Отдельные требования Лайвли, в частности желание потратить 5 000 долларов на обувь, которая должна была подчеркивать финансовый статус ее героини, вызвали дополнительные споры. Это заставило Балдони пересмотреть сценарий, над которым работали годами.

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Линейный продюсер фильма в апреле 2023 года отмечал, что первоначальный бюджет на гардероб составлял 185 тысяч долларов. Обычно такие расходы частично возвращаются после обмена вещей, но на этот раз расходы уже достигли 615 тысяч долларов.

Бюджет был потрачен преимущественно на костюмы для Лайвли и Балдони, тогда как для других актеров закупки еще не проводились.

Напомним 

В понедельник состоялось первое заседание по делу о клевете между Блейк Лайвли и Джастином Балдони. Стороны спорили относительно обнародования юридических материалов и возможности допроса Лайвли адвокатом Балдони.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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