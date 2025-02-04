Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони понес значительные финансовые и эмоциональные потери из-за судебной тяжбы с Блейк Лайвли, заявил его адвокат Брайан Фридман.

Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Адвокат Джастина Балдони, Брайан Фридман, во время досудебной конференции в понедельник рассказал о его текущем состоянии на фоне судебного спора с исполнительницей главной роли в фильме «Брось, если любишь» Блейк Лайвли.

Конференция была посвящена вопросам неразглашения информации. Фридман сообщил окружному судье Манхэттена Льюису Лиману, что его клиенты, в частности соучредители Wayfarer Studios Джейми Хит и Стив Саровиц, понесли значительные финансовые и эмоциональные потери.

Не хочу, чтобы это звучало как спор между детьми: «Они это начали. Но в подобных случаях любое сказанное слово быстро превращается в факт, и бороться с этим крайне сложно - объяснил Фридман.

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Судья Лиман призвал обе стороны воздержаться от публичных заявлений, которые могут повлиять на присяжных, в преддверии судебного процесса, запланированного на март 2025 года.

Ранее в письме к судье Фридман заявил, что сотрудники Wayfarer Studios понесли репутационные потери и финансовые убытки, оцениваемые в сотни миллионов долларов, после того как 37-летняя Блейк Лайвли подала свою жалобу.

В прошлую среду источники, приближенные к Балдони, сообщили THR, что он потерял три проекта и потенциальные доходы на сотни миллионов долларов, среди которых была экранизация Pac-Man, находившаяся в разработке с 2022 года.

Напомним

Вчера в США состоялось первое заседание по делу о клевете между Блейк Лайвли и Джастином Балдони. Стороны спорили об обнародовании юридических материалов и возможности допроса Лайвли адвокатом Балдони.