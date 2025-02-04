Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

ukenru
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно
08:45 • 94838 просмотра

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
08:00 • 84442 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
05:30 • 104181 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 114358 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 144168 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 116745 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 113908 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 140217 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 105287 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 162462 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг продвинулся в районе Часового Яра и еще трех населенных пунктов - DeepState

Враг продвинулся в районе Часового Яра и еще трех населенных пунктов - DeepState

4 февраля, 02:15 • 57119 просмотра
США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

4 февраля, 02:49 • 101057 просмотра
Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

4 февраля, 03:07 • 81856 просмотра
Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

4 февраля, 03:13 • 107104 просмотра
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 91740 просмотра
публикации
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

08:45 • 94964 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 144188 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 140236 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 141507 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 162473 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

10:49 • 10285 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

10:14 • 17464 просмотра
Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

09:08 • 33559 просмотра
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 91740 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 109094 просмотра
Актуальное
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Киев  •  УНН

 • 8345 просмотра

Read in English

Адвокат Джастина Балдони заявил о значительных финансовых и эмоциональных потерях клиента из-за судебной тяжбы с Блейк Лайвли. Балдони потерял три проекта, включая экранизацию Pac-Man.

Джастин Балдони понес значительные финансовые и эмоциональные потери из-за судебной тяжбы с Блейк Лайвли, заявил его адвокат Брайан Фридман.

Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Адвокат Джастина Балдони, Брайан Фридман, во время досудебной конференции в понедельник рассказал о его текущем состоянии на фоне судебного спора с исполнительницей главной роли в фильме «Брось, если любишь» Блейк Лайвли.

Конференция была посвящена вопросам неразглашения информации. Фридман сообщил окружному судье Манхэттена Льюису Лиману, что его клиенты, в частности соучредители Wayfarer Studios Джейми Хит и Стив Саровиц, понесли значительные финансовые и эмоциональные потери.

Не хочу, чтобы это звучало как спор между детьми: «Они это начали. Но в подобных случаях любое сказанное слово быстро превращается в факт, и бороться с этим крайне сложно

- объяснил Фридман.

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит29.01.25, 18:44 • 112701 просмотр

Судья Лиман призвал обе стороны воздержаться от публичных заявлений, которые могут повлиять на присяжных, в преддверии судебного процесса, запланированного на март 2025 года.

Image

Ранее в письме к судье Фридман заявил, что сотрудники Wayfarer Studios понесли репутационные потери и финансовые убытки, оцениваемые в сотни миллионов долларов, после того как 37-летняя Блейк Лайвли подала свою жалобу.

В прошлую среду источники, приближенные к Балдони, сообщили THR, что он потерял три проекта и потенциальные доходы на сотни миллионов долларов, среди которых была экранизация Pac-Man, находившаяся в разработке с 2022 года.

Напомним 

Вчера в США состоялось первое заседание по делу о клевете между Блейк Лайвли и Джастином Балдони. Стороны спорили об обнародовании юридических материалов и возможности допроса Лайвли адвокатом Балдони. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

УНН Lite
mankhettenМанхэттен

Обратиться по вопросам размещения рекламы