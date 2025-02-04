Джастін Балдоні емоційно та фінансово спустошений через судову тяганину з Блейк Лайвлі

Джастін Балдоні зазнав значних фінансових та емоційних втрат через судову тяганину з Блейк Лайвлі, заявив його адвокат Брайан Фрідман.

Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Адвокат Джастіна Балдоні, Брайан Фрідман, під час досудової конференції у понеділок розповів про його поточний стан на тлі судової суперечки з виконавицею головної ролі у фільмі "Покинь, якщо кохаєш" Блейк Лайвлі.

Конференція була присвячена питанням нерозголошення інформації. Фрідман повідомив окружному судді Манхеттена Льюїсу Ліману, що його клієнти, зокрема співзасновники Wayfarer Studios Джеймі Хіт і Стів Саровіц, зазнали значних фінансових та емоційних втрат.

Не хочу, щоб це звучало як суперечка між дітьми: "Вони це почали. Але в подібних випадках будь-яке сказане слово швидко перетворюється на факт, і боротися з цим вкрай складно