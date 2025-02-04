Джастін Балдоні емоційно та фінансово спустошений через судову тяганину з Блейк Лайвлі
Київ • УНН
Адвокат Джастіна Балдоні заявив про значні фінансові та емоційні втрати клієнта через судову тяганину з Блейк Лайвлі. Балдоні втратив три проєкти, включаючи екранізацію Pac-Man.
Джастін Балдоні зазнав значних фінансових та емоційних втрат через судову тяганину з Блейк Лайвлі, заявив його адвокат Брайан Фрідман.
Пише УНН з посиланням на Daily Mail.
Адвокат Джастіна Балдоні, Брайан Фрідман, під час досудової конференції у понеділок розповів про його поточний стан на тлі судової суперечки з виконавицею головної ролі у фільмі "Покинь, якщо кохаєш" Блейк Лайвлі.
Конференція була присвячена питанням нерозголошення інформації. Фрідман повідомив окружному судді Манхеттена Льюїсу Ліману, що його клієнти, зокрема співзасновники Wayfarer Studios Джеймі Хіт і Стів Саровіц, зазнали значних фінансових та емоційних втрат.
Не хочу, щоб це звучало як суперечка між дітьми: "Вони це почали. Але в подібних випадках будь-яке сказане слово швидко перетворюється на факт, і боротися з цим вкрай складно
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Суддя Ліман закликав обидві сторони утриматися від публічних заяв, які можуть вплинути на присяжних, напередодні судового процесу, запланованого на березень 2025 року.
Раніше у листі до судді Фрідман заявив, що співробітники Wayfarer Studios зазнали репутаційних втрат і фінансових збитків, що оцінюються в сотні мільйонів доларів, після того як 37-річна Блейк Лайвлі подала свою скаргу.
Минулої середи джерела, наближені до Балдоні, повідомили THR, що він втратив три проєкти та потенційні доходи на сотні мільйонів доларів, серед яких була екранізація Pac-Man, що перебувала у розробці з 2022 року.
Нагадаємо
Вчора у США відбулось перше засідання у справі про наклеп між Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні. Сторони сперечались щодо оприлюднення юридичних матеріалів і можливості допиту Лайвлі адвокатом Балдоні.