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Тейлор Свіфт "ставить на паузу" дружбу з Блейк Лайвлі: що відбувається 

Тейлор Свіфт "ставить на паузу" дружбу з Блейк Лайвлі: що відбувається 

Київ • УНН

 • 113759 перегляди

Тейлор Свіфт вирішила обмежити спілкування з Блейк Лайвлі через її втягнення у судову справу на 400 млн доларів. Лайвлі використала присутність Свіфт для тиску на режисера Джастіна Балдоні під час переговорів щодо фільму.

Тейлор Свіфт вирішила зробити крок назад у своїй дружбі з Блейк Лайвлі, відчувши, що актриса використала її для тиску в судовій справі, до якої співачка ніколи не хотіла бути причетною, передає УНН з посиланням на Daily.Mail.

35-річна Свіфт опинилася втягнутою в конфлікт між Лайвлі та Джастіном Балдоні, який подав позов на 400 мільйонів доларів. Балдоні стверджує, що Лайвлі залучила Свіфт як спосіб тиску під час переговорів з її чоловіком Райаном Рейнольдсом щодо редагування сцени у фільмі "Покинь, якщо кохаєш".

Колишня акторка "Пліткарки" розкрила шокуючу поведінку Блейк Лайвлі на зйомках27.01.25, 16:20 • 133976 переглядiв

За словами Балдоні, присутність Свіфт на зустрічі змусила його відчути, що він "повинен підкорятися вказівкам Блейк щодо сценарію". Пізніше Лайвлі начебто погрожувала Балдоні, порівнюючи себе з Кхалісі з "Гри престолів" у серії повідомлень, де назвала Рейнольдса та Свіфт своїми "драконами".

Свіфт, яка опинилася на зустрічі випадково, відвідавши пентхаус Лайвлі в Нью-Йорку, вважає цю ситуацію "незручною та непотрібною". 

Джерело, близьке до співачки, повідомило, що вона прагне дистанціюватися від цієї справи та не хоче бути втягнутою ще більше.

Нагадаємо 

Скандал навколо Блейк Лайвлі та Джастіна Балдоні набирає обертів: акторка разом із чоловіком Райаном Рейнольдсом подали юридичний запит проти адвоката Балдоні після публікації відео зі знімального майданчика фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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