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Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Киев  •  УНН

 • 22201 просмотра

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Тейлор Свифт решила ограничить общение с Блейк Лайвли из-за ее втягивания в судебное дело на 400 млн долларов. Лайвли использовала присутствие Свифт для давления на режиссера Джастина Балдони во время переговоров по фильму.

Тейлор Свифт решила сделать шаг назад в своей дружбе с Блейк Лайвли, почувствовав, что актриса использовала ее для давления в судебном деле, к которому певица никогда не хотела быть причастной, передает УНН со ссылкой на Daily.Mail.

35-летняя Свифт оказалась втянутой в конфликт между Лайвли и Джастином Балдони, который подал иск на 400 миллионов долларов. Балдони утверждает, что Лайвли привлекла Свифт как способ давления во время переговоров с ее мужем Райаном Рейнольдсом относительно редактирования сцены в фильме «Брось, если любишь».

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках27.01.25, 16:20 • 130001 просмотр

По словам Балдони, присутствие Свифт на встрече заставило его почувствовать, что он «должен подчиняться указаниям Блейк относительно сценария». Позже Лайвли якобы угрожала Балдони, сравнивая себя с Кхалиси из «Игры престолов» в серии сообщений, где назвала Рейнольдса и Свифт своими «драконами».

Свифт, которая оказалась на встрече случайно, посетив пентхаус Лайвли в Нью-Йорке, считает эту ситуацию «неудобной и ненужной». 

Источник, близкий к певице, сообщил, что она стремится дистанцироваться от этого дела и не хочет быть втянутой еще больше.

Напомним 

Скандал вокруг Блейк Лайвли и Джастина Балдони набирает обороты: актриса вместе с мужем Райаном Рейнольдсом подали юридический запрос против адвоката Балдони после публикации видео со съемочной площадки фильма «Брось, если любишь».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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