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Судова битва на $400 мільйонів: адвокати Джастіна Балдоні та Блейк Лайвлі зійдуться на першому засіданні

Київ • УНН

 • 114960 перегляди

У федеральному суді США розпочинається розгляд позову про наклеп між акторами Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні. Сторони сперечатимуться щодо оприлюднення документів та можливості допиту Лайвлі адвокатом Балдоні.

Сьогодні у США відбудеться перше засідання у справі про наклеп між Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні. Сторони сперечатимуться щодо оприлюднення юридичних матеріалів і можливості допиту Лайвлі адвокатом Балдоні. Справа набирає обертів, а суддя Лайман має ухвалити ключові рішення, передає УНН з посиланням на DailyMail.

Деталі

Адвокати Блейк Лайвлі та Джастіна Балдоні зустрінуться в понеділок у федеральному суді, де розпочнеться розгляд позову про наклеп на суму 400 мільйонів доларів. За інформацією, близькою до команди Балдоні, вони не порушили жодних норм, оприлюднивши в інтернеті раніше недоступні юридичні матеріали.

Співзірки фільму "Покинь, якщо кохаєш" не зобов’язані бути присутніми на досудовій конференції в Нью-Йорку, яка розпочнеться об 11:00 і стане першим етапом їхнього юридичного протистояння.

Ситуацію ускладнює несподівана поява ще одного впливового адвоката – Сігрід МакКоулі, яка відома своєю участю у справах жертв Джеффрі Епштейна. Ввечері у неділю стало відомо, що вона представлятиме інтереси публіциста Лайвлі та співвідповідача Леслі Слоуна, якого звинувачують у змові з метою дискредитації Балдоні.

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Юридичні команди сперечатимуться щодо кількох ключових питань, зокрема про вимогу Лайвлі не розголошувати інформацію та її нібито відмову давати свідчення головному адвокату Балдоні, Брайану Фрідману, адже вона обурена висловлюваннями Фрідмана, які вона називає "образливими та репресивними", та наполягає, щоб суддя Льюїс Лайман заборонив йому коментувати справу у ЗМІ. 

Напруга загострилася після того, як команда Балдоні у суботу створила веб-сайт Thelawsuitinfo.com, де оприлюднила нові деталі справи та хронологію подій, які призвели до конфлікту.

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Серед оприлюднених документів є й приватне листування між чоловіком Лайвлі, Раяном Рейнольдсом, та Балдоні. У повідомленнях Рейнольдс спочатку висловлював захоплення співпрацею між дружиною та Балдоні:

"Я схвильований тим, що Блейк відкриє свою творчу скарбничку з кимось таким динамічним, як ти… Я обожнюю тебе, Джастіне".

Ще одне повідомлення від Лайвлі до Балдоні під час обговорення сценарію ключової сцени містить відвертий і кокетливий тон:

"Якби ти знав мене (особисто) довше, ти б зрозумів, наскільки кокетливим і смачним буде розбивання кульок. Це моя мова кохання".

Поки що невідомо, як суддя Льюїс Лайман, призначена Трампом, оцінить публікацію матеріалів, проте команда Джастіна Балдоні наполягає, що всі оприлюднені документи є офіційними судовими матеріалами, які вже доступні для публічного перегляду через державний веб-сайт Pacer.

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"Це не спроба спровокувати конфлікт, а навпаки – демонстрація прозорості Джастіна та його команди", – повідомило джерело DailyMail. За його словами, веб-сайт Thelawsuitinfo.com був створений виключно для того, щоб надати громадськості доступ до юридичних документів, які вже знаходяться у відкритому доступі.

Крім того, суддя Лайман має ухвалити рішення щодо можливості Брайана Фрідмана, досвідченого адвоката у сфері шоу-бізнесу, допитати Блейк Лайвлі під присягою. Фрідман раніше представляв таких клієнтів, як Мегін Келлі, Такер Карлсон і Джулія Робертс, а тепер захищає інтереси Балдоні та його продюсерської компанії Wayfarer Studios.

Адвокати Лайвлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса висловили заперечення щодо допиту, який має проводити Фрідман. У п’ятничному зверненні до суду адвокат Балдоні Кевін Фріц заявив:

"Представники пані Лайвлі заперечують проти того, щоб головний адвокат Wayfarer Studios допитував її особисто, посилаючись на невизначені заяви, зроблені паном Фрідманом."

Суд має вирішити, чи буде задоволене це клопотання, або ж Блейк Лайвлі все ж доведеться відповідати на запитання Фрідмана в рамках судового процесу.

Нагадаємо 

Скандал навколо Блейк Лайвлі та Джастіна Балдоні набирає обертів: акторка разом із чоловіком Райаном Рейнольдсом подали юридичний запит проти адвоката Балдоні після публікації відео зі знімального майданчика фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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