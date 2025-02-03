Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Сегодня в США состоится первое заседание по делу о клевете между Блейк Лайвли и Джастином Балдони. Стороны будут спорить об обнародовании юридических материалов и возможности допроса Лайвли адвокатом Балдони. Дело набирает обороты, а судья Лайман должен принять ключевые решения, передает УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Адвокаты Блейк Лайвли и Джастина Балдони встретятся в понедельник в федеральном суде, где начнется рассмотрение иска о клевете на сумму 400 миллионов долларов. По информации, близкой к команде Балдони, они не нарушили никаких норм, обнародовав в интернете ранее недоступные юридические материалы.

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Ситуацию осложняет неожиданное появление еще одного влиятельного адвоката - Сигрид МакКоули, которая известна своим участием в делах жертв Джеффри Эпштейна. Вечером в воскресенье стало известно, что она будет представлять интересы публициста Лайвли и соответчика Лесли Слоуна, которого обвиняют в сговоре с целью дискредитации Балдони.

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Юридические команды будут спорить по нескольким ключевым вопросам, в частности о требовании Лайвли не разглашать информацию и ее якобы отказ давать показания главному адвокату Балдони, Брайану Фридману, ведь она возмущена высказываниями Фридмана, которые она называет "оскорбительными и репрессивными", и настаивает, чтобы судья Льюис Лайман запретил ему комментировать дело в СМИ.

Напряжение обострилось после того, как команда Балдони в субботу создала веб-сайт Thelawsuitinfo.com, где обнародовала новые детали дела и хронологию событий, которые привели к конфликту.

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Среди обнародованных документов есть и частная переписка между мужем Лайвли, Райаном Рейнольдсом, и Балдони. В сообщениях Рейнольдс сначала выражал восхищение сотрудничеством между женой и Балдони:

"Я взволнован тем, что Блейк откроет свою творческую копилку с кем-то таким динамичным, как ты... Я обожаю тебя, Джастин".

Еще одно сообщение от Лайвли к Балдони во время обсуждения сценария ключевой сцены содержит откровенный и кокетливый тон:

"Если бы ты знал меня (лично) дольше, ты бы понял, насколько кокетливым и вкусным будет разбивание шариков. Это мой язык любви".

Пока неизвестно, как судья Льюис Лайман, назначенная Трампом, оценит публикацию материалов, однако команда Джастина Балдони настаивает, что все обнародованные документы являются официальными судебными материалами, которые уже доступны для публичного просмотра через государственный веб-сайт Pacer.

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"Это не попытка спровоцировать конфликт, а наоборот - демонстрация прозрачности Джастина и его команды", - сообщил источник DailyMail. По его словам, веб-сайт Thelawsuitinfo.com был создан исключительно для того, чтобы предоставить общественности доступ к юридическим документам, которые уже находятся в открытом доступе.

Кроме того, судья Лайман должен принять решение о возможности Брайана Фридмана, опытного адвоката в сфере шоу-бизнеса, допросить Блейк Лайвли под присягой. Фридман ранее представлял таких клиентов, как Мегин Келли, Такер Карлсон и Джулия Робертс, а теперь защищает интересы Балдони и его продюсерской компании Wayfarer Studios.

Адвокаты Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса выразили возражения относительно допроса, который должен проводить Фридман. В пятничном обращении в суд адвокат Балдони Кевин Фриц заявил:

"Представители г-жи Лайвли возражают против того, чтобы главный адвокат Wayfarer Studios допрашивал ее лично, ссылаясь на неопределенные заявления, сделанные г-ном Фридманом".

Суд должен решить, будет ли удовлетворено это ходатайство, или же Блейк Лайвли все же придется отвечать на вопросы Фридмана в рамках судебного процесса.

Напомним

Скандал вокруг Блейк Лайвли и Джастина Балдони набирает обороты: актриса вместе с мужем Райаном Рейнольдсом подали юридический запрос против адвоката Балдони после публикации видео со съемочной площадки фильма "Брось, если любишь".