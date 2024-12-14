Рэпер Diddy останется под стражей до мая 2025 года: отозвал апелляцию по залогу

Известный музыкальный продюсер и рэпер Шон "Дидди" Комбс добровольно отозвал апелляцию на решение об отказе в залоге. Это означает, что 55-летний основатель лейбла Bad Boy останется под стражей до начала своего уголовного суда, который запланирован на 5 мая 2025 года. Об этом сообщает Rolling Stone, передает УНН.

Комбс был арестован 16 сентября по обвинению в торговле людьми и рэкете. Он не признал своей вины, а в случае осуждения ему грозит пожизненное заключение.

Обвиняемый в торговле людьми рэпер Diddy, проиграл дело об освобождении под залог

Адвокаты Комбса активно добивались его освобождения, предложив залоговый пакет на сумму 50 миллионов долларов. В качестве гарантии было предложено поместье в Майами, паспорта нескольких детей рэпера, круглосуточный надзор и регулярные тесты на наркотики. Однако окружной судья США Арун Субраманиан уже в третий раз отклонил ходатайство, согласившись с аргументами прокуроров Южного округа Нью-Йорка, которые назвали Комбса опасным для общества и обвинили в попытках давления на свидетелей из-за решетки.

На прошлой неделе адвокаты Комбса подали документы на отзыв апелляции.

"Мистер Комбс не намерен обжаловать решение суда об отказе в повторном ходатайстве о залоге и добровольно отзывает апелляцию", - указано в судебных материалах.

Обвинения против Комбса в значительной степени основываются на показаниях его бывшей партнерши, певицы Кассандры "Кэсси" Вентуры. В ноябре 2023 года она подала иск, обвинив рэпера в секс-трафикинге и сексуальном насилии. По ее словам, в течение их отношений, длившихся более десяти лет, Комбс заставлял ее заниматься сексом с мужчинами-секс-работниками под угрозами физического насилия, профессионального давления и разглашения видеозаписей. Она также утверждает, что ее держали в подчинении из-за наркотической зависимости.

Хотя Комбс отрицал эти обвинения и уже на следующий день достиг частного урегулирования с Вентурой, этот иск вызвал лавину подобных дел. Федеральные следователи начали расследование, а в Нью-Йорке и Калифорнии было подано более 30 гражданских исков против продюсера. Комбс через своих представителей неоднократно подчеркивал, что доверяет фактам и честности судебного процесса.

Напомним,

Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с P. Diddy Шоном Комбсом.