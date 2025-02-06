Блейк Лайвлі вимагала витратити $600 тисяч на гардероб для своєї героїні у фільмі "Покинь, якщо кохаєш"

Блейк Лайвлі наполягала на повному перегляді гардеробу своєї героїні у фільмі "Покинь, якщо кохаєш", що призвело до перевитрат на понад 600 тисяч доларів.

Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Скандали навколо фільму "Покинь, якщо кохаєш" продовжують набирати обертів – від звинувачень у сексуальних домаганнях до суперечок щодо костюмів головної героїні, які суттєво вплинули на бюджет виробництва. Зокрема, в судових документах зазначено, що Блейк Лайвлі наполягала на повній зміні гардеробу своєї героїні Лілі Блум, що призвело до перевитрат на понад 600 тисяч доларів.

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Згідно з позовом, Лайвлі проігнорувала початкове бачення режисера Джастіна Балдоні та вимагала переробки всіх костюмів, над якими команда костюмерів працювала тижнями. Вона надсилала художниці по костюмах сотні зображень, вимагаючи змінити стиль свого персонажа.

У результаті гардероб довелося оновлювати, що не лише перевищило бюджет, а й забрало додатковий час і ресурси.

Окремі вимоги Лайвлі, зокрема бажання витратити 5 000 доларів на взуття, яке мало підкреслювати фінансовий статус її героїні, викликали додаткові суперечки. Це змусило Балдоні переглянути сценарій, над яким працювали роками.

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Лінійний продюсер фільму у квітні 2023 року зазначав, що початковий бюджет на гардероб складав 185 тисяч доларів. Зазвичай такі витрати частково повертаються після обміну речей, але цього разу витрати вже сягнули 615 тисяч доларів.

Бюджет був витрачений переважно на костюми для Лайвлі та Балдоні, тоді як для інших акторів закупівлі ще не проводилися.

Нагадаємо

У понеділок відбулось перше засідання у справі про наклеп між Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні. Сторони сперечались щодо оприлюднення юридичних матеріалів і можливості допиту Лайвлі адвокатом Балдоні.