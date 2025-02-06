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Блейк Лайвлі вимагала витратити $600 тисяч на гардероб для своєї героїні у фільмі "Покинь, якщо кохаєш"

Блейк Лайвлі вимагала витратити $600 тисяч на гардероб для своєї героїні у фільмі "Покинь, якщо кохаєш"

Київ • УНН

 • 133310 перегляди

Актриса наполягла на повній зміні гардеробу своєї героїні у фільмі "Покинь, якщо кохаєш", що призвело до перевитрат у $600 тисяч. Початковий бюджет на костюми складав лише $185 тисяч.

Блейк Лайвлі наполягала на повному перегляді гардеробу своєї героїні у фільмі "Покинь, якщо кохаєш", що призвело до перевитрат на понад 600 тисяч доларів.

Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Скандали навколо фільму "Покинь, якщо кохаєш" продовжують набирати обертів – від звинувачень у сексуальних домаганнях до суперечок щодо костюмів головної героїні, які суттєво вплинули на бюджет виробництва.  Зокрема, в судових документах зазначено, що Блейк Лайвлі наполягала на повній зміні гардеробу своєї героїні Лілі Блум, що призвело до перевитрат на понад 600 тисяч доларів.

Джастін Балдоні емоційно та фінансово спустошений через судову тяганину з Блейк Лайвлі04.02.25, 12:14 • 117430 переглядiв

Згідно з позовом, Лайвлі проігнорувала початкове бачення режисера Джастіна Балдоні та вимагала переробки всіх костюмів, над якими команда костюмерів працювала тижнями. Вона надсилала художниці по костюмах сотні зображень, вимагаючи змінити стиль свого персонажа.

У результаті гардероб довелося оновлювати, що не лише перевищило бюджет, а й забрало додатковий час і ресурси.

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Окремі вимоги Лайвлі, зокрема бажання витратити 5 000 доларів на взуття, яке мало підкреслювати фінансовий статус її героїні, викликали додаткові суперечки. Це змусило Балдоні переглянути сценарій, над яким працювали роками.

Тейлор Свіфт "ставить на паузу" дружбу з Блейк Лайвлі: що відбувається 29.01.25, 18:44 • 113759 переглядiв

Лінійний продюсер фільму у квітні 2023 року зазначав, що початковий бюджет на гардероб складав 185 тисяч доларів. Зазвичай такі витрати частково повертаються після обміну речей, але цього разу витрати вже сягнули 615 тисяч доларів.

Бюджет був витрачений переважно на костюми для Лайвлі та Балдоні, тоді як для інших акторів закупівлі ще не проводилися.

Нагадаємо 

У понеділок відбулось перше засідання у справі про наклеп між Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні. Сторони сперечались щодо оприлюднення юридичних матеріалів і можливості допиту Лайвлі адвокатом Балдоні.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

УНН Lite

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