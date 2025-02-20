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Блейк Лайвлі доповнила позов проти Джастіна Бальдоні: нові деталі скандалу на зйомках

Блейк Лайвлі доповнила позов проти Джастіна Бальдоні: нові деталі скандалу на зйомках

Київ • УНН

 • 132362 перегляди

Актриса Блейк Лайвлі додала нові звинувачення до позову проти Джастіна Бальдоні щодо неналежної поведінки на знімальному майданчику. У повідомленнях вона скаржилася на некоректні запитання та поведінку режисера.

Голлівудська актриса Блейк Лайвлі внесла зміни до позову, де звинувачує свого колегу по фільму "Покинь якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні у неналежній поведінці на знімальному майданчику. Про це стало відомо з оновленої судової скарги, поданої 20 лютого. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

24 травня 2024 року акторка відправила свої подрузі повідомлення, що вона "плакала" після роботи, в текстовому повідомленні. Це стало відомо  зі зміненою скаргою, поданою її адвокатами у вівторок ввечері.

У тексті Лайвлі пише: "Я збиралася запросити тебе завтра на знімальний майданчик. Ці люди. Ого... Сьогодні вони наче з глузду з'їхали. Вони обидва", маючи на увазі 41-річного Бальдоні, який був її партнером по фільму і режисером, і співпродюсера Wayfarer Studios Джеймі Хіта.

Потім Лайвлі називає Бальдоні, якого вона також звинуватила в тому, що він поставив грубе запитання про її сексуальне життя з Райаном Рейнольдсом, і Хіта "покидьками", додаючи: "Тримайте свої гормони при собі. Це не моє. Мені це не потрібно".

Блейк Лайвлі вимагала витратити $600 тисяч на гардероб для своєї героїні у фільмі "Покинь, якщо кохаєш"06.02.25, 14:32 • 133310 переглядiв

"Я не хочу такого твого погляду, слів, висловлювань або відео твоєї оголеної дружини", маючи на увазі відео, яке Хіт показав їй, як його дружина Наташа народжує, і яке, за словами Лайвлі, вона спочатку "повважала" як порно. 

Згідно з позовом, 26 травня 2023 року її скарги на "неналежну поведінку" були передані Бальдоні, Хіту і керівнику Sony Енджу Джанетті. 

У вівторок ввечері Лайвлі внесла зміни до свого позову проти Бальдоні, що викликало здивування у багатьох, оскільки одне з тверджень полягає в тому, що останній поставив дуже грубе запитання.

За словами актриси, Бальдоні намагався переконати її імітувати оргазм перед камерою. Лайвлі стверджує, що режисер наполягав на сцені, де герої одночасно відчувають оргазм, аргументуючи це власним досвідом.

У юридичному документі також йдеться: "Потім Бальдоні нав'язливо запитав Лайвлі, чи досягають вона і її чоловік оргазму одночасно під час статевого акту, що Лайвлі визнала інвазивним і відмовилася обговорювати".

У відповідь адвокат Бальдоні розкритикував нові звинувачення, заявивши, що вони не мають підстав. Водночас дві актриси з фільму нібито готові свідчити на підтримку Лайвлі.

Нагадаємо 

Адвокат американського актора Джастіна Бальдоні, Браян Фрідман, натякнув на серйозний фінансовий тиск, який чинить тривала судова справа з акторкою Блейк Лайвлі на кар’єру його клієнта. 

Зокрема, він заявив, що Бальдоні втратив значну кількість професійних можливостей через судову справу. Він не став розкривати подробиці майбутніх проектів, але підкреслив важливість професійного відновлення для актора.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

УНН Lite

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