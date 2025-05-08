Tesla скасовує виробництво подовжувача ходу Cybertruck за 16 000 доларів
Київ • УНН
Tesla припиняє продаж подовжувача ходу для Cybertruck. Компанія поверне кошти клієнтам, які внесли депозит у розмірі 2000 доларів.
Компанія Ілона Маска "більше не планує продавати" акумуляторний блок вартістю 16 000 доларів США та обіцяє повністю повернути кошти за депозит, внесений клієнтами.
Передає УНН із посиланням на The Verge.
Деталі
Tesla не буде продавати подовжувач запасу ходу для Cybertruck. У службі служби підтримки клієнтів Tesla з'явилося повідомлення, що тим, хто зробив попереднє замовлення, обов'язково повернуть гроші.
Подовжувача ходу коштував 16 000 доларів США, а депозит, внесений клієнтами, становив 2 000 доларів США за одиницю.
Довідково
Акумуляторна батарея була покликана усунути розчарування від серійних версій електричного пікапа.
Tesla спочатку обіцяла, що пристрій забезпечить двомоторному Cybertruck загальний запас ходу у понад 756 км. Планувалося, що подовжувач запасу ходу зайняв би близько половини заднього простору кузова Cybertruck.
Керівник Tesla Ілон Маск спочатку прогнозував, що зможе продавати від 250 000 до 500 000 кібертранспортних засобів на рік.
Спочатку планували поставку подовжувач запасу ходу на початок 2025 року. Згодом дату перенесли на середину 2025 року. Тesla також скоригувала розрахунковий загальний запас ходу, що відповідає скороченню на 40 кілометрів.
Таким чином, слід зробити висновок, що обіцяне розширення дальності було занадто амбітним планом.
Нагадаємо
Tesla накопичила тисячі непроданих Cybertruck та різко скорочує виробництво. Компанія уцінює старі запаси зі знижками до $10,000, оскільки продажі сильно відстають від планів.
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