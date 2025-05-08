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Tesla отменяет производство удлинителя хода Cybertruck за 16 000 долларов

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Tesla прекращает продажу удлинителя хода для Cybertruck. Компания вернет средства клиентам, которые внесли депозит в размере 2000 долларов.

Tesla отменяет производство удлинителя хода Cybertruck за 16 000 долларов

Компания Илона Маска "больше не планирует продавать" аккумуляторный блок стоимостью 16 000 долларов США и обещает полностью вернуть средства за депозит, внесенный клиентами.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Tesla не будет продавать удлинитель запаса хода для Cybertruck. В службе службы поддержки клиентов Tesla появилось сообщение, что тем, кто сделал предварительный заказ, обязательно вернут деньги. 

Удлинитель хода стоил 16 000 долларов США, а депозит, внесенный клиентами, составлял 2 000 долларов США за единицу.

Справка

Аккумуляторная батарея была призвана устранить разочарование от серийных версий электрического пикапа.

Tesla сначала обещала, что устройство обеспечит двухмоторному Cybertruck общий запас хода более 756 км. Планировалось, что удлинитель запаса хода занял бы около половины заднего пространства кузова Cybertruck.

Руководитель Tesla Илон Маск изначально прогнозировал, что сможет продавать от 250 000 до 500 000 кибертранспортных средств в год.

Первоначально планировали поставку удлинителя запаса хода на начало 2025 года. Впоследствии дату перенесли на середину 2025 года. Тesla также скорректировала расчетный общий запас хода, что соответствует сокращению на 40 километров.

Таким образом, следует сделать вывод, что обещанное расширение дальности было слишком амбициозным планом.

Напомним

Tesla накопила тысячи непроданных Cybertruck и резко сокращает производство. Компания уценивает старые запасы со скидками до $10,000, поскольку продажи сильно отстают от планов.

Tesla возглавила список брендов с наибольшим падением цен на подержанные авто22.04.25, 14:00 • 6233 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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