Гуманоїди у повсякденному житті Китаю: втілений ШІ змінює країну та впливає на відносини з США
Київ • УНН
Китай масово впроваджує втілений ШІ, від роботів-гуманоїдів до дронів, для прискорення економіки та вирішення стратегічних завдань. Ця технологічна революція відбувається на тлі загострення конкуренції зі США за лідерство у ключових розробках ШІ.
Штучний інтелект - ключ до вирішення низки проблем, пов'язаних з військовою потужністю, демографією та економікою, вважають урядовці Китаю.
Передає УНН з посиланням на The Guardian.
Успіх технологічних фірм у КНР вітається на національному рівні, що повністю змінює попередню політику лідерп Китаю Сі Цзіньпін, який раніше намагався подолати надмірне багатство та вплив поза контролем Комуністичної партії Китаю. Тепер у багатьох провінціях КНР, як-то наприклад Гуандун та місто Шеньчжень, відпочиваючим у парку жителям їжу подає дрон компанії Meituan. на платформі, а роботи-гуманоїди Unitree виконують танець під час весняного фестивалю, отримуючи 17 мільярдів переглядів.
Китайські лідери підтримують розвиток технологічної індустрії країни, і це здається ще більш актуальним на тлі торговельної війни з США, демографічних викликів, що обтяжують економіку, і перспектив продуктивних відносин з іншими економіками світу.
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У березні прем'єр-міністр Лі Цянь пообіцяв "розкрити творчий потенціал цифрової економіки", приділивши особливу увагу "втіленому ШІ".
The Guardian наводить приклад провінції Гуандун, до складу якого входить технологічний хаб Шеньчжень. Вважається, що саме він знаходиться в авангарді руху розвитку сучасних технологій КНР.
Уряд провінції нещодавно оголосив про виділення 60 млн юанів (понад 8 млн доларів) для нового фінансування для інноваційних центрів. Завдяки прогресивному підходу влади до регулювання використання дронів Шеньчжень вважається китайською столицею безпілотників.
Голова Центральної військової ради Компартії бачить економічне зростання КНР у контексті розвитку передових технологій. Це відповідає меті у протидії США на світових ринках.
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Тим часом у Вашингтоні вже побоюються, що перевага США зменшується. Штати обмежують експорт найскладніших чіпів до Китаю у рамках стратегії "високий паркан" - тобто захисту найбільш стратегічно цінної технології США.
Одним з головних інструментів в арсеналі США є контроль над важливими частинами ланцюжка постачання напівпровідників, мікрочіпами, які використовуються для навчання передових моделей ШІ.
Але в січні раніше невідома китайська фірма під назвою DeepSeek запалила китайську технологічну сцену, випустивши велику модель мовного міркування R1, яка працює так само добре, як і провідні американські конкуренти, за незначну ціну, зазначає Guardian. Це спровокувало обвал фондового ринку, коли провідний технологічний індекс Уолл-стріт втратив 1 трильйон доларів. Відтоді індустрія штучного інтелекту Китаю переповнює оптимізм, і громадськість КНР отримала новий символ, що обіцяє довгострокове зростання країні.
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